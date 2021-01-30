韓國瑜頻被點名選北市長 蔣萬安：會持續在立院發聲

被視為台北市長熱門人選的國民黨立委蔣萬安，今天和前總統馬英九到選區內的濱江市場發放春聯，向民眾拜早年，被問及發放春聯，向民眾拜早年。對於前高雄市長韓國瑜被點名參選2022台北市長，蔣萬安說「現階段關心的不是選舉」，還說會繼續在立法院持續替民眾發聲。

距離2022九合一地方選舉還有1年多，蔣萬安和韓國瑜都被點名參選台北市長。蔣萬安受訪時表示，現在距離選舉還有接近2年的時間，現階段迫切關心的議題並不是選舉，而是食安問題、勞保改革、低薪高房價、勞金局弊案等，在立院持續替民眾發聲。

另外，蔣萬安接受節目專訪，提到前總統蔣經國是他學習的榜樣，被台灣基進黨批評是「精神分裂」，蔣萬安回應，蔣經國是台灣人愛戴懷念的總統，勤政愛民，對土地貢獻、建設都是事實，一直是很多政治人物學習的對象。