黃捷正面對決罷免團體籲投不同意票 指罷捷仇恨報復

高雄市議員黃捷今天在公辦電視罷免說明會上強調，這不是個人的戰爭，是為守護家鄉、不要被報復仇恨擊垮的戰爭；這次罷免，對她而言很困難 如果大家不出來投不同意票，鳳山將少一席進步派的議員，因此2月6日一定要出來投不同意票，終止這場仇恨式的罷免。

黃捷要大家細看這次的罷免公報上的罷免理由，那些理由對她欲加之罪、不盡公平，也令人啼笑皆非，罷免領銜人今天在說明會所說的理由（反萊豬落跑），也沒有在罷免理由書中，請鄉親也看看她的答辯書，相信真理會辯愈明。

她說，罷免理由書說她問政沒有盡到議員的責任，翻白眼作秀，問倒前市長；然而，監督市府本來就是議員的職責，她問政就事論事，理性嚴格監督市府本來就是議員的義務；認真問政的議員卻被報復性的罷免，不是她所樂見的健康的民主機制所樂見。

她說這兩年自己都認真為鳳山市民服務，連續三個會期都獲 得問政優質的肯定，她不敢說自己是最認真、最優秀的議員，但面對這份工作，這兩年都問心無愧。托育、交通、性平等都盡心盡力，認真會勘，每天出現在鳳山大街小巷，她和團隊真的很努力。

她再提到罷免理由書中指她助香港「違反」國安法之事，把罷免團體所提的國安法指為香港國安法。她說，這點理由讓她哭笑不得；民主和自由是普世價值，支持香港爭取民主自由，在台灣已是不分黨派的共識；作為台灣人、香港的盟友，大家應團結一致，互相支持，一起拒絕香港國安法。

黃捷歷數這兩年的問政成績，包括青年就業、托育空間、交通改善、傳統市場活化、勞動權益等。她說，面對親愛的家鄉，會用盡所有心力來照顧，不管用專業或熱情；當議員兩年多來 她全心全意的工作，從來沒有怠惰過，對罷免，她坦然面對，問心無愧；她感謝當年用選票選她出來的選民；這份議員的工作充滿挑戰，也很艱辛，要隨時接受外界的壓力和不實的指控，但是，能做這些工作，她感激在心，她非常喜歡市議員這份工作。

黃捷表示，這場罷免以來，受到許多市民對她的肯定，但罷免團體的宣傳、不實指控、強大的動員能力，鳳山真的受到很大的挑戰；因此，2月6日一定要出門投票，投「不同意」罷免票，終止這場報復的罷免。