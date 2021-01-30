綠委促改國徽 政院：恐加劇族群衝突 須從長計議

立法院臨時會昨表決通過時代力量立法院黨團主決議，針對現行國徽與國民黨黨徽相似，內政部被要求兩個月內提出評估報告。不過行政院表示，此案是高度政治議題，加上也須考量實務面等成本，需要審慎評估各方衝擊，從長計議。

時代力量主張，有鑒於我國現行國徽與中國國民黨之黨徽，於外在表彰難以區別、亟易造成混淆，且台灣已民主化三十餘年，黨徽與國徽如此相似之黨國不分之情事不應於今日的台灣續存。

時代力量認為，世界各國國徽，多代表該國特色、文化之圖像或圖騰傳達國家精神，惟我國現行國徽實未能如實彰顯國家意象。為使全台灣人民享有一個足以傳達我國特色、國家精神之台灣意象圖騰，要求內政部評估是否有需要更改現行國徽的必要性，以及相關的修正機制。主決議昨在民進黨立委也支持下，表決通過。

行政院秘書長李孟諺則表示，確實國徽與國民黨黨徽外型十分相近，可能造成混淆，但主決議牽涉意識形態，得要有社會各界共識，相信會有很多人強烈、激烈反對，恐造成不同族群之間強烈爭議，目前看起來這部分是高難度的問題，需要從長計議，並更審慎評估各方衝擊。

李孟諺也說，我國護照近日才推出新版本，且當時更改設計時，依然尊重原有國徽，若國徽要再改，實務面所付出的成本也都要考量；總結來看這是高度政治議題，恐加劇國內不同族群、意識形態的更嚴重衝突，加上實務面可行性，都要做更進一步的考量。

內政部次長陳宗彥今也表示，此案需要社會共識，但尊重立法院決議，內政部定會審慎研議，在兩個月內提出評估報告。