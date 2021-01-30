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和平醫院封院未告知政院？馬英九：現在專心防疫吧

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
媒體問起當年和平醫院封院是否未通知行政院？馬英九要大家別再談這問題，專心防疫。記者鍾維軒／攝影
媒體問起當年和平醫院封院是否未通知行政院？馬英九要大家別再談這問題，專心防疫。記者鍾維軒／攝影

針對前行政院副院長林信義日前稱SARS期間從未接獲當時台北市政府的任何書面、電話、口頭告知，封院是時任台北市長馬英九的決定。前總統馬英九今天則回應「這問題不要再談了，現在專心防疫吧」。

前總統馬英九起了個大早，上午8點30分和同黨立委蔣萬安一起到台北市濱江市場發放春聯拜早年。被問及與蔣萬安合體發春聯是要幫忙拉抬聲勢？馬英九說「是來發我的春聯，如果能幫他增加聲勢，那是自然的發展」。

另外，立法院長游錫堃在FB秀出前行政院副院長林信義的信，信中寫道，游錫堃當年擔任行政院長時，從未接獲當時台北市政府的任何告知，完全不知道馬要封院。馬英九無奈地說「這個問題不要再談了，現在專心防疫吧」。

而外傳前國安會秘書長蘇起曾提議用美牛換黃芳彥回台，馬英九表示，完全不知道這種事情，而且覺得不可能，他對黃芳彥也不太了解。

馬英九 北市 行政院

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