聽新聞
test
0:00 / 0:00
和平醫院封院未告知政院？馬英九：現在專心防疫吧
針對前行政院副院長林信義日前稱SARS期間從未接獲當時台北市政府的任何書面、電話、口頭告知，封院是時任台北市長馬英九的決定。前總統馬英九今天則回應「這問題不要再談了，現在專心防疫吧」。
前總統馬英九起了個大早，上午8點30分和同黨立委蔣萬安一起到台北市濱江市場發放春聯拜早年。被問及與蔣萬安合體發春聯是要幫忙拉抬聲勢？馬英九說「是來發我的春聯，如果能幫他增加聲勢，那是自然的發展」。
另外，立法院長游錫堃在FB秀出前行政院副院長林信義的信，信中寫道，游錫堃當年擔任行政院長時，從未接獲當時台北市政府的任何告知，完全不知道馬要封院。馬英九無奈地說「這個問題不要再談了，現在專心防疫吧」。
而外傳前國安會秘書長蘇起曾提議用美牛換黃芳彥回台，馬英九表示，完全不知道這種事情，而且覺得不可能，他對黃芳彥也不太了解。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言