綠委提國務機要費除罪化赦扁？朱立倫：不要為個案

新北市前市長朱立倫與青發會董事長連勝文上午參加台北市單車運動協會、久輪單車、台北市議員李明賢主辦的「熱血北高 為愛而騎」活動，針對綠委提國務機要費除罪化，是為了赦免陳水扁，朱立倫說，不要為個案，要為整體考量，有非常多議題，一起考量，若有任何的不公，應該是要為全民伸冤，不是為個人伸冤。

連勝文指出，他猜是為了解決陳水扁的問題，因為陳水扁事實上沒有坐牢，沒有受到拘禁，基本上是自由的人，民進黨想趁這個機會，解決這個遺留下來的問題。

至於立法院要改國徽，朱立倫說，他非常感嘆，也要綠營不要再演了，改國徽，接下來要改國號、要搞台獨，就明明白白講，不要找各種理由。

朱立倫與連勝文上午參加台北市單車運動協會、久輪單車、台北市議員李明賢主辦的「熱血北高 為愛而騎」活動，從內湖碧湖國小出發，

媒體問朱立倫，兩人是否要角逐黨魁？有競爭感？朱立倫說，今天是同心協力為愛而騎，等一下馬英九前總統也要接棒，還有江啓臣主席等很多的先進都要來，共同目標都是為台灣加油、為愛而騎。

媒體問朱立倫，很藍營要角一起騎，但為何侯友宜市長沒參加？朱立倫說，任何公益活動大家都歡迎，不一定要是哪些人參加，侯友宜和盧秀燕市長都是為公務繁忙。

至於沒有和江主席同台？是分進合擊？ 朱立倫說，日前為萊豬連署，他在新北，江主席那天在桃園，是在台灣各地為共同目標而努力，不管是為國民黨、為民眾健康，都是為公益一起來努力。