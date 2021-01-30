晶片換疫苗？連勝文：有趣的想法但要實現不太容易

近來全球爆發半導體缺貨潮，朝野要求衛福部透過貿易談判取得疫苗，優先供給第一線醫護人員使用。對此，青發會董事長連勝文上午與新北市前市長朱立倫上午參加「熱血北高、為愛而騎」活動時受訪，連勝文說，晶片換疫苗這是是有趣的想法，但現實上要實現可能不太容易。

朱立倫則說，台灣的強項是半導體，就是晶片，全民最訝異的是，台灣有護國神山、有最強的半導體，為什麼全世界疫苗開打一個月、兩個月了，台灣一支疫苗都沒有，至少要讓第一線的醫護防疫人員打，用最貴、各種換的方式，都要換得，來保護第一線人員和全國人民。