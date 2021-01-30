快訊

還有41萬劑公費流感疫苗！ 今天起開放全民接種

台鐵春節管制站票 電子票證恐成漏洞？列車長批「講幹話」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

晶片換疫苗？連勝文：有趣的想法但要實現不太容易

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
青發會董事長連勝文上午與新北市前市長朱立倫上午參加「熱血北高、為愛而騎」活動時受訪。記者楊正海／攝影
青發會董事長連勝文上午與新北市前市長朱立倫上午參加「熱血北高、為愛而騎」活動時受訪。記者楊正海／攝影

近來全球爆發半導體缺貨潮，朝野要求衛福部透過貿易談判取得疫苗，優先供給第一線醫護人員使用。對此，青發會董事長連勝文上午與新北市前市長朱立倫上午參加「熱血北高、為愛而騎」活動時受訪，連勝文說，晶片換疫苗這是是有趣的想法，但現實上要實現可能不太容易。

朱立倫則說，台灣的強項是半導體，就是晶片，全民最訝異的是，台灣有護國神山、有最強的半導體，為什麼全世界疫苗開打一個月、兩個月了，台灣一支疫苗都沒有，至少要讓第一線的醫護防疫人員打，用最貴、各種換的方式，都要換得，來保護第一線人員和全國人民。

連勝文說，晶片換疫苗這是有趣的想法，但現實上要實現可能不太容易，現在新加坡的李顯龍總理，昨天才打第二劑 ，香港也要開始拿到疫苗，而不是中國大陸的疫苗，香港、新加坡都是小地區、小國，都開始普遍接種，如果說大國囤積疫苗是事實，但這並不能當成台灣沒有拿到疫苗的唯一理由。

青發會董事長連勝文(右)上午與新北市前市長朱立倫(中)上午參加「熱血北高、為愛而騎」活動。記者楊正海／攝影
青發會董事長連勝文(右)上午與新北市前市長朱立倫(中)上午參加「熱血北高、為愛而騎」活動。記者楊正海／攝影

疫苗 連勝文 半導體

延伸閱讀

連勝武疑爆婚外情 連勝文：有跟弟弟說要謹言慎行

國民黨變「丐幫」 蔣萬安：連勝文反映藍營基層心聲

看好韓國瑜選黨主席？連勝文：有人願意出來爭取是好事

不滿江啟臣所以拒接秘書長？連勝文上廣播透露真實原因

相關新聞

連勝武疑爆婚外情 連勝文：有跟弟弟說要謹言慎行

國民黨榮譽主席連戰次子連勝武與老婆路永佳結婚多年，育有3個子女，不過連勝武近日卻被拍到與身材姣好的美女在酒吧有親密互動，...

晶片換疫苗？連勝文：有趣的想法但要實現不太容易

近來全球爆發半導體缺貨潮，朝野要求衛福部透過貿易談判取得疫苗，優先供給第一線醫護人員使用。對此，青發會董事長連勝文上午與...

立院通過評估改國徽 馬英九：黨徽比國徽還早

立法院時代力量黨團昨日提案，建議內政部研議評估更改國徽的必要性，在民進黨團支持下以63票同意通過。前總統馬英九今天對此表...

罷捷團體領銜人上場說明 批判黃捷表決落跑未反萊豬

高雄市罷免市議員黃捷公辦電視罷免說明會今天上午在慶聯有線電視登場，黃捷和罷免案法定領銜人劉辰芳都出席這場說明會，兩人進行...

黃捷正面對決罷免團體籲投不同意票　指罷捷仇恨報復

高雄市議員黃捷今天在公辦電視罷免說明會上強調，這不是個人的戰爭，是為守護家鄉、不要被報復仇恨擊垮的戰爭；這次罷免，對她而...

綠委促改國徽 政院：恐加劇族群衝突 須從長計議

立法院臨時會昨表決通過時代力量立法院黨團主決議，針對現行國徽與國民黨黨徽相似，內政部被要求兩個月內提出評估報告。不過行政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。