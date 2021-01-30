立院通過評估改國徽 馬英九：黨徽比國徽還早

立法院時代力量黨團昨日提案，建議內政部研議評估更改國徽的必要性，在民進黨團支持下以63票同意通過。前總統馬英九今天對此表示，國徽、黨徽的問題早已解決，因為國徽比黨徽還要晚；立委蔣萬安則說，國徽使用110年是歷史事實，立院還有更多需要關注的議題。

時代力量黨團昨天在立法院提案，我國現行國徽與國民黨黨徽於外在表彰難以區別，極易造成混淆的疑慮久懸未決，台灣已民主化30餘年，黨徽與國徽如此相似的黨國不分情事不應續存，建議內政部評估是否有更改現行國徽的必要性，並於2個月內向立法院內政委員會提出專案報告；全案在民進黨團支持下，以63票通過。

馬英九今天偕同蔣萬安來到台北市濱江市場發春聯、拜早年，來採買的民眾得知消息後便開始排隊，等待領取春聯，拍照的民眾也絡繹不絕。

馬英九受訪時表示，黨徽和國徽的問題早就已經解決，因為在還沒制訂「中華民國國徽國旗法」前，黨徽就已經存在了。

蔣萬安也說，昨天中國國民黨團的立場，就是全體反對，因為中華民國成立使用國旗國徽已經有110年了，這是歷史事實，蔣萬安認為，還有很多更重要的議題需要共同關注，包括勞保改革、食安問題、低薪高房價等，都要持續為人民發聲。