罷捷團體領銜人上場說明 批判黃捷表決落跑未反萊豬

高雄市罷免市議員黃捷公辦電視罷免說明會今天上午在慶聯有線電視登場，黃捷和罷免案法定領銜人劉辰芳都出席這場說明會，兩人進行兩輪的說明，每一輪每人各有12分鐘。兩人第一輪各有表述，劉辰芳第二輪沒有上場。

黃捷今天一早就到進行說明會的有線電視台，劉辰芳由罷免總部發言人徐尚賢等陪同到場。

劉辰芳第一輪說明時，以黃捷在市議會表決食安自治條例有關瘦肉精零檢出時未參與表決之事，批黃捷是落跑議員，沒有顧市民的健康。

劉辰芳以自己罹癌的健康與母親的角色軟性訴求，強調她經多次化療、電療，知道健康的重要，不希望她的孩子遭遇病痛的折磨，因此她反對瘦肉精，不要毒豬肉來毒害孩子的健康，她也希望議員能為民眾的食安和健康把關；黃捷是議員，可是在食安零檢出的表決時落跑了。

「為何你在食安零檢出時要落跑？」劉辰芳問黃捷，再強調自己日子再苦、再窮，也不要孩子吃毒豬肉和其他有毒的食品，然而黃捷並沒有為市民把關。

劉辰芳表示，蔡英文總統出來幫助黃捷，是幫黃捷欺負小老百姓；我們要健康有錯嗎？不吃毒豬肉有錯嗎？她要站出來捍衛孩子的健康，而且不惜生命也要捍衛。

劉辰芳說到難過處，當場兩度哽咽，也未用完第一輪的12分鐘，在倒數5分54秒時結束說明，並因身體不適離去，未進行第二輪。