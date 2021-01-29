因應防疫 總統府：蔡賴今年春節未安排廟宇參香

因應新冠肺炎疫情，總統府發言人張惇涵今天表示，總統、副總統今年春節期間沒有安排廟宇參香行程。張惇涵說，總統府先前即無規畫總統、副總統今年的春節參香行程；並且，因應疫情狀況及中央流行疫情指揮中心的專業指引，以「防疫優先、降低群聚」為原則。

張惇涵表示，但總統、副總統在春節期間，仍會前往各地感謝第一線的工作夥伴。總統將規畫至國軍、警消、海巡、防疫、交通、水利等各相關單位，向春節期間仍辛苦堅守崗位、守護國家、服務民眾的工作夥伴們加油打氣。至於總統及副總統的細部春節行程，也將循往例於春節前另行發布。

張惇涵也呼籲，雖然總統、副總統春節沒有參香行程，但也提醒春節期間前往廟宇參香祈福的朋友，能夠持續遵照中央流行疫情指揮中心的指引，落實防疫措施，也期待全體國人繼續抱持信心、相信專業，團結一心度過這波疫情的挑戰。