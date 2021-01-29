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總預算三讀 總統府、民進黨表達感謝

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
總統府發言人張惇涵表示，總統感謝立法院長游錫堃、副院長蔡其昌辛勞主持議事，執政黨團柯建銘總召與黨團幹部的協調領導，以及所有立法委員的支持與監督，完成總預算審查，讓各項重要國政能夠如期如質推動。 圖／聯合報系資料照片
總統府發言人張惇涵表示，總統感謝立法院長游錫堃、副院長蔡其昌辛勞主持議事，執政黨團柯建銘總召與黨團幹部的協調領導，以及所有立法委員的支持與監督，完成總預算審查，讓各項重要國政能夠如期如質推動。 圖／聯合報系資料照片

立法院今天三讀通過110年度中央政府總預算案。總統府發言人張惇涵表示，總統感謝立法院長游錫堃、副院長蔡其昌辛勞主持議事，執政黨團柯建銘總召與黨團幹部的協調領導，以及所有立法委員的支持與監督，完成總預算審查，讓各項重要國政能夠如期如質推動。

張惇涵表示，面對後疫情時代的各項挑戰，政府以穩健的財政紀律為基礎，以國家和國民的利益為優先，對於各項施政重點，包括國防戰力、踏實外交、重大建設、經濟產業創新、社福與教育、以及育兒津貼與少子女化對策等，皆盡全力妥善分配資源，讓有限資源發揮最大效益，也持續對地方政府給予適當財政協助。

張惇涵表示，相信在行政院長蘇貞昌的領導下，行政團隊一定會全力衝刺、全力打拚，展現效率與執行力，繼續推動國家的發展、安定以及繁榮，讓台灣與全球經濟復甦的脈動繼續往前進。

民進黨發言人顏若芳表示，對於這段時間以來，民進黨立法院黨團所有立委、助理們的辛苦加班、努力，使得預算協商及審查順利通過，讓行政部門能夠有效運用預算，來提升人民健康安全、社會福利及促進國家發展，黨中央要表達誠摯的感謝。

顏若芳指出，此次臨時會原定要處理中央政府總預算案、國營事業預算案及前瞻第3期特別預算案等三大預算案，雖然國營事業預算案沒有完成，延到下個會期繼續處理，不過，中央政府總預算案及前瞻第3期特別預算案最終還是如期地順利通過，相信社會各界都有看到在審查預算的過程中，民進黨團所展現出全心維護民眾健康、福利的決心，與堅守國家主權地位的一貫立場，就是希望在政府各項施政計畫與建設所需的財政資源順利通過後，面對接下來的疫情和各項挑戰之下都能夠正常運作。

顏若芳說，尤其是中央政府總預算案的通過，對於台灣因應疫情的各項挑戰至關重要外，如國防安全相關預算的通過，讓國艦國造、國機國造與重大軍購等國軍重要計畫能持續推進，更有助於台灣整體國防安全的提升。

疫情 民進黨

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