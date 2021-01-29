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蘇震清1千萬元交保發聲明：從政不收紅包、不包工程

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
立委蘇震清（左）涉SOGO經營權案向太流公司前董事長李恆隆索賄，在羈押禁見179天後，以1000萬元交保，稍早蘇震清發聲明捍衛清白。記者余承翰／攝影
立委蘇震清（左）涉SOGO經營權案向太流公司前董事長李恆隆索賄，在羈押禁見179天後，以1000萬元交保，稍早蘇震清發聲明捍衛清白。記者余承翰／攝影

涉索賄弊案遭台北地院羈押的民進黨立委蘇震清，法院今裁定交保1千萬元，蘇震清交保後發聲明指出，他回到屏東，內心百感交集，感謝大家關心與關懷，他重申，30年的從政歷程中，不收紅包、不包工程，兢兢業業為地方服務。

蘇震清的聲明如下：

歷經五個多月的分別，阿忠今天終於回到屏東，內心真是百感交集，非常感謝近半年來各界對我的關心與關懷，更是感恩屏東鄉親對我的聲援與支持，成為我最大的力量。

這段期間媒體對我的諸多誤解，其實都是來自於不正確的訊息，相信未來在司法審理過程中，事實將會被一一釐清，我也會盡全力捍衛我的清白。

今天下午有媒體記者因為採訪推擠意外受傷，因為當時媒體人數眾多，未能確實注意到大家的安全問題，我深感遺憾與抱歉，稍晚也將請同仁前往致意。

阿忠必須重申，在我30年的從政歷程中，我從來都不收紅包、不包工程，一直兢兢業業地全心為地方服務，以回報鄉親對我的支持與託付，這是阿忠永遠不敢忘記的承諾，日後也將持續努力，為屏東鄉親福祉盡心盡力，謝謝大家。

屏東 蘇震清

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