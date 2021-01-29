砸千萬買平版遭里長嫌難用 柯文哲：載太多APP怕中毒

北市府去年10月試辦「數位基礎建設系統」，發放平板及讀卡機給19個里的里長，就盼能減少繁瑣程序，減少紙張使用，預計今年將花費約1740萬普及到全北市。不過參與試辦的里長就抱怨不好用，台北市長柯文哲今天為此事，特別前往內湖區碧山里視察，里長呂之杞反酸「沒必要下載其他的APP或拿來打遊戲」；柯文哲則表示，這套系統主要是拿來讓民眾打新冠病毒疫苗，讓民眾不用排隊等待。

大安區臥龍里里長邱奕承說，資訊化固然是美意，但砸錢購置設備，卻讓系統不穩定，也沒辦法使用常見APP，讀卡機有時還讀不到。邱奕承舉例，在使用活動報名時，有里民的名字是2個字，但插卡後跑出姓名卻不符合，這樣的問題很常出現，所以還得手動檢查，直言「還不如一開始就用手寫」。

邱奕承說，iPad限制太多限縮用途，明明能夠在里辦的活動上拍照、記錄，或是製作表單，但這台平板通通沒辦法，因為北市府發下來的iPad有設定不能隨意下載APP，內建APP也不能動，只能開啟里鄰資訊系統。

柯文哲今天下則是增加臨時行程，帶著副市長黃珊珊前往內湖碧山里查看數位基礎建設系統。里長呂之杞表示，有此系統後方便連接到戶政系統，身分證、敬老卡也可以掃，原本每次報名都須填寫很多紙本資料，現在也便民許多。

呂之杞不斷向柯文哲介紹這套系統的好處，呂舉例，像是垃圾抵價券、元宵節燈籠等物資要發放，像是先發放次氯酸水時，現場就吸引很多里民聚集，減少了很多填寫紙本的繁瑣程序。

對於臥龍里里長反映「數位基礎建設系統」不好用，系統不穩定，甚至讀卡機讀不了，呂之杞說，讀卡機壞掉可能是沒有電，且平板他很單純就是讓里民報名使用，「你不是拿去打遊戲、看劇，我覺得沒那必要」，也沒必要下載其他的APP。

柯文哲聽完系統的介紹後提到，這套系統是原本是議員李建昌先前質詢時，長者打流感、肺炎鏈球菌疫苗卻須大排長龍等待，建議資訊數位化，所以才先找19個里試辦，才動用動用二備金準備購買456個里的硬體，預計今年3、4月再檢查一遍，這也是在準備未來打疫苗。

柯文哲說，北市府提供ipad就是希望讓里長服務里民，萬一下載太多APP中毒或是讓平版跑不動會很困擾，畢竟這攸關里民個資，恐怕會衍生資安問題。