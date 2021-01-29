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綠版本中火主決議通過 台電：變動很大需要時間評估

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

立法院臨時會今（29）日表決通過綠營版本的台中火力發電廠燃煤機組除役主決議，內容主張加快中火「以氣換煤」、2035年10部燃煤機組全部除役，台電發言人張廷抒表示，該主決議內容與原本台電的計畫有滿大的差異，需要時間評估及推出配套，不過他強調，台電是國營事業，會遵照立法院及主管機關指示。

張廷抒指出，綠營版本的中火燃煤機組除役主決議，包括燃氣機組上線、老舊燃煤機組除役，以及全部燃煤機組除役時間等，都與台電現行計畫不同，且差異不小，影響層面非常廣泛，需要一段時間評估。據了解，台電之前評估立委楊瓊瓔的相關提案，就花了五周時間才能回應，這次需要多少時間，張廷抒只說，評估範圍很大，一定需要一段時間。

張廷抒說明，中火燃煤機組除役時程、燃氣機組何時上線，都和未來國家能源供需有關，必須精準評估，包括建廠、環評、燃料採購、天然氣接收站等都在評估項目之中，要針對綠營主決議的時間表提出整體配套，同時兼顧穩定供電和環境保護。

經濟部新版長期電源開發規劃至今尚未出爐，現在因綠營主決議「半路殺出」，恐怕又將延後公布。張廷抒表示，長期電源負載預估值不會因為任何時程規劃而改變，主要是如何配套和組合，將進一步與能源局討論。

綠營主決議中，要求未來每完成一部燃氣機組，兩年後即「除役但不拆除」兩部燃煤機組，並提早十年、也就是2035年以前讓中火10部燃煤機組全數除役。

依照台電過去規劃，是先完成兩部燃氣機組，之後四部老舊燃煤機組轉為「備用」，再陸續除役；而中火十部燃煤機組將在2046年全部除役。

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