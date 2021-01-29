立院三讀通過110年總預算案 刪減256億

立法院臨時會院會晚間三讀通過今年度中央政府總預算，歲出減列約新台幣256億元，最後為2兆1358億餘元，刪減比例達1.18%。

蘇貞昌未赴立法院致意，而是在臉書表示，今年度的中央政府總預算案剛剛獲得立法院三讀通過，前瞻基礎建設第三期特別預算案也在日前獲得立院三讀，他要感謝所有立法委員的支持與監督，讓政府可以做事、資源可以到位，也期待各部會展現效率，積極替全體國人同胞衝出成績。

蘇貞昌還說，今特別到台南沙崙，在這裏，政府串聯公部門、大學、產業界的投資，短短四年內，這座科學城從政見變成建設，一磚一瓦都讓台灣更接近未來。沙崙會成為綠能產業的重鎮、也是南台灣迎接尖端科技進駐的重要窗口，世界正在發現台灣有多重要，政府更該加緊腳步、投資未來，讓台灣繼續在全球佔有一席之地。

行政院秘書長李孟諺稍早受訪則表示，去年度總預算歲出也被統刪246億餘元左右，這次刪除比例與去年相近，應該還可以調度，將請各相關部會想辦法，努力把錢用在刀口上，縮減支出。

行政院隨後也發出新聞稿指出，李孟諺表示，蘇貞昌感謝立法院長游錫堃、副院長蔡其昌、朝野各黨團及委員的辛勞，以及相關部會的努力。行政團隊會透過整體預算資源的妥善分配與有效利用，除了繼續做好防疫工作，推動各項福利措施，照顧人民及弱勢族群，也將持續促進產業轉型、帶動經濟發展，讓國家各項施政得以順利推展，並提升臺灣國際競爭力與影響力。