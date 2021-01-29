快訊

拜登上任後台美首度交流 美官員將與經部、台積電討論車用晶片

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立院表決「中火燃煤提前除役」 中市府：至少拆4部

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
立法院臨時會今天完成今年度中央政府總預算案三讀程序，立法院副院長蔡其昌偕中部民進黨立委等人提出「2035中火燃煤全部除役」主決議，表決通過。台中市政府表示，不能只增不減，新建2部燃氣機組的同時，10部老舊燃煤機組「至少拆4部」，不能只是除役。圖／台中市新聞局提供
立法院臨時會今天完成今年度中央政府總預算案三讀程序，立法院副院長蔡其昌偕中部民進黨立委等人提出「2035中火燃煤全部除役」主決議，表決通過。台中市政府表示，不能只增不減，新建2部燃氣機組的同時，10部老舊燃煤機組「至少拆4部」，不能只是除役。圖／台中市新聞局提供

立法院臨時會今天完成今年度中央政府總預算案三讀程序，立法院副院長蔡其昌偕中部民進黨立委等人提出「2035中火燃煤全部除役」主決議，表決通過。

台中市政府表示，中火對空氣的威脅，已是大中部地區全民共識，因此台中市政府堅持中火要汰舊換新，不能只增不減，新建2部燃氣機組的同時，10部老舊燃煤機組「至少拆4部」，不能只是除役。

中市府表示，感謝立委楊瓊瓔委員、江啟臣、馬文君、立院副院長蔡其昌、台中市議員等民意代表都公開呼籲中火機組要汰除，也看到環保團體都站出來呼籲中火減少燃煤機組，希望台電能聽進，不要跟民意背道而馳。

對於綠營質疑中市府卡燃氣機組審議，台中市都發局說，依規定，中火增建燃氣機組需依據「台中港特定區計畫港埠專用區內目的事業主管機關重大建設認定表」，由市府成立港埠專案小組進行都審專案審議，去年台電報告書內容缺乏新建主發電設施設置前後汙染數據、環保配套措施、全區整體規劃細分說明、建築物各層平面圖等內容。

經函請台電修正補充後，報告書台電今年1月8日才函請中市環保局就，目前均按照法定程序進行中，並無刻意阻擋燃氣機組設立。

中火 台電 台中市

延伸閱讀

中職／新球不見蔡其昌簽名 15年來頭一遭

回應蔡其昌藍綠合作 盧秀燕喊出「立法院與市府同心」

蔡其昌籲燃煤除役不拆 江啟臣：除役電廠也備用？

中職／第六隊有譜？ 蔡其昌：與通路業者有接觸

相關新聞

簽名春聯遭網拍440元 高嘉瑜：令人髮指！

被鄉民封為「港湖女神」的民進黨立委高嘉瑜每年都會印製春聯分送，隨著高嘉瑜人氣高漲，竟有人在網拍高嘉瑜簽名春聯440元，網...

中火燃煤機組除役案交鋒 蔡其昌2035年落日決議案通過

台中火力發電廠影響中台灣空氣品質甚鉅，趁立院正審議中央政府總預算案，國民黨立委楊瓊瓔提案要求增2部燃氣機組要相對除役4部...

立院表決「中火燃煤提前除役」 中市府：至少拆4部

立法院臨時會今天完成今年度中央政府總預算案三讀程序，立法院副院長蔡其昌偕中部民進黨立委等人提出「2035中火燃煤全部除役...

湯蕙禎挺國軍 赴陸軍33化學兵群代表蕉農致意

部立桃園醫院日前新冠肺炎疫情升溫，陸軍第6軍團33化學兵群連日前往桃園市各區，針對鄰里環境進行消毒作業。民進黨立委湯蕙禎...

友人不捨黃芳彥 透露他過世前一天曾說「別對我急救」

涉嫌國務機要費洗錢案、2008年潛逃到美國的新光醫院前副院長黃芳彥，在美國加州洛杉磯輕生。黃芳彥在洛杉磯的友人說，黃芳彥死前一天，曾經在高爾夫練習場說，如果他打球時倒下，請在場朋友不要對他急救。當時大家不以為意，之後想起來，才發現黃芳彥死意甚堅。

洛僑文教服務中心再一人確診 未與辦事處人員接觸

外交部今天表示，洛杉磯華僑文教服務中心25日有一名人員確診新冠肺炎後，另外一名人員28日也檢測確診，目前該中心其餘8名人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。