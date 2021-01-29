立院表決「中火燃煤提前除役」 中市府：至少拆4部

涉嫌國務機要費洗錢案、2008年潛逃到美國的新光醫院前副院長黃芳彥，在美國加州洛杉磯輕生。黃芳彥在洛杉磯的友人說，黃芳彥死前一天，曾經在高爾夫練習場說，如果他打球時倒下，請在場朋友不要對他急救。當時大家不以為意，之後想起來，才發現黃芳彥死意甚堅。

2021-01-29 17:00