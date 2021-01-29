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立院表決「中火燃煤提前除役」 中市府：至少拆4部
立法院臨時會今天完成今年度中央政府總預算案三讀程序，立法院副院長蔡其昌偕中部民進黨立委等人提出「2035中火燃煤全部除役」主決議，表決通過。
台中市政府表示，中火對空氣的威脅，已是大中部地區全民共識，因此台中市政府堅持中火要汰舊換新，不能只增不減，新建2部燃氣機組的同時，10部老舊燃煤機組「至少拆4部」，不能只是除役。
中市府表示，感謝立委楊瓊瓔委員、江啟臣、馬文君、立院副院長蔡其昌、台中市議員等民意代表都公開呼籲中火機組要汰除，也看到環保團體都站出來呼籲中火減少燃煤機組，希望台電能聽進，不要跟民意背道而馳。
對於綠營質疑中市府卡燃氣機組審議，台中市都發局說，依規定，中火增建燃氣機組需依據「台中港特定區計畫港埠專用區內目的事業主管機關重大建設認定表」，由市府成立港埠專案小組進行都審專案審議，去年台電報告書內容缺乏新建主發電設施設置前後汙染數據、環保配套措施、全區整體規劃細分說明、建築物各層平面圖等內容。
經函請台電修正補充後，報告書台電今年1月8日才函請中市環保局就，目前均按照法定程序進行中，並無刻意阻擋燃氣機組設立。
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