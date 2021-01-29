湯蕙禎挺國軍 赴陸軍33化學兵群代表蕉農致意

部立桃園醫院日前新冠肺炎疫情升溫，陸軍第6軍團33化學兵群連日前往桃園市各區，針對鄰里環境進行消毒作業。民進黨立委湯蕙禎昨天前往陸軍33化學兵群，代表屏東蕉農致贈10箱香蕉，為官兵加油打氣，展現軍民一心、共同抗「疫」情懷。

湯蕙禎說，感謝化學兵部隊於疫情期間，執行各項防疫工作的辛勞，連遠在屏東的蕉農都來主動接洽，表示想盡點心力給部桃、國軍打氣，因此接受蕉農委託致贈官兵10箱香蕉，由33化學兵群副指揮官盧中校代表接收，以實際行動為官兵加油打氣，展現軍民連心，共同對抗疫情的精神。