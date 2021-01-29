中火燃煤機組除役案交鋒 蔡其昌2035年落日決議案通過
台中火力發電廠影響中台灣空氣品質甚鉅，趁立院正審議中央政府總預算案，國民黨立委楊瓊瓔提案要求增2部燃氣機組要相對除役4部燃煤機組，立院副院長蔡其昌則提案每增一部燃氣機組兩年運轉無虞，再除役2部燃煤機組，最後在民進黨立委人數優勢下，蔡所提決議案獲通過。
蔡其昌所提決議案要求，經濟部應督導台電，除依預算規劃新曾台中火力電廠除新燃氣1、2號機組外，還應加速推動新燃氣3、4號機組與天然氣接收站計畫；未來每蓋1部新燃氣機組商轉兩年順利後，即除役不拆除現有2部燃煤機組。
蔡其昌決議案中表示，目標要讓10部燃煤機組於2035年完成除役，要「早一天然氣、少一天燃煤」。
但蔡其昌提案被國民黨團質疑是打假球，認為解決空汙要即刻落實。楊瓊瓔遭否決提案中主張，經濟部與台電應在市府都審會通過新增燃氣機組計畫時，台電須先除役兩部老舊燃煤機組，燃氣機組建置完成後，再除役另2部老舊燃煤機組。
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