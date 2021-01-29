快訊

春節高鐵取消自由座估釋46.7萬座位 2月1日凌晨零時開搶

高雄現今年首例漢他病毒 染病五旬翁家中抓出14隻老鼠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘇震清千萬交保後 「蘇家」政治香火延續現危機

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
民進黨立委蘇震清，法院今天裁定1000萬元交保；消息傳回地方，各地方服務處為之振奮，但形象受創，「蘇家」賣力保住的一脈政治香火能否延續，是個問號。圖／取自蘇震清臉書
民進黨立委蘇震清，法院今天裁定1000萬元交保；消息傳回地方，各地方服務處為之振奮，但形象受創，「蘇家」賣力保住的一脈政治香火能否延續，是個問號。圖／取自蘇震清臉書

涉索賄弊案遭台北地院羈押179天的民進黨立委蘇震清，法院今天裁定1000萬元交保；消息傳回地方，各地方服務處為之振奮，1名親蘇地方政壇人士說，蘇震清見過大風大浪，相信會挺過這場風暴的，羈押期間服務處正常運作，但少了人氣，各重要路口元旦掛上應景的新年祝賀看板，團隊年終尾牙也照常，為民服務因「群龍無首」無人作主近乎停擺，蘇交保後，為民服務要跟著動起來了。

「摔這一跤，怕也摔掉未來的政途！」地方政壇人士說，3連任立委的蘇震清，前年在黨內不分區立委出局後，上演和莊瑞雄互換戰場戲碼，選前50多天空降投入屏東縣第2選區選舉，因未獲政黨推薦引發爭議，對手又狂打誠美誠掏空案，最後靠蔡英文站台宣告「正綠」地位和舅舅蘇嘉全賣力輔選，打贏個人政治生命保衛戰，但選後弊案纏身，形象受到重創，不管將來的判決結果如何，「蘇家」賣力保住的一脈政治香火能否延續，是個大問號。

蘇震清很早就開始布局參選屏東縣長，被視為下屆縣長民進黨內初選的重量級人選，在羈押期間，屏東縣各重要路口陸續出現Q版新年祝賀看板，團隊尾牙照常辦，有政壇人士解讀為蘇對「2022縣長選舉還未放棄」；但親蘇地方政壇人士說，蘇因案遭羈押，民進黨中央祭出停權3年處分，黨內對下屆屏東縣長競爭，都認定蘇已提前出局，呈現現任立委周春米、鍾佳濱與莊瑞雄三強鼎立局面，但蘇的基層支持者動向也成了左右戰局關鍵，直言「這場戲還有得瞧」。

屏東縣 蘇震清 民進黨

延伸閱讀

立委蘇震清今裁定一千萬交保 蘇母：兒子回來就好了

跟著收賄124萬被押 蘇震清助理余學洋150萬交保

蘇震清本周會交保？聲請縮短庭期 法官沒有說「不」

突還2千萬 李恆隆：蘇震清被監聽

相關新聞

解決撞國民黨黨徽問題 大小綠聯手要內政部評估改國徽

今年度中央政府總預算今在立院闖關，朝野對仍有爭議的127案刪減、凍結預算提案展開表決大戰。因國徽與國民黨黨徽雷同，時代力...

卡中火燃氣機組？ 環保局：台電修正報告今年1月才送

立法院副院長蔡其昌拋出「中火燃煤機組除役不拆除」，主張10部燃煤機組在2035年前全部除役，藍營主張是「打假球」，雙方互...

中火燃煤機組除役案交鋒　蔡其昌2035年落日決議案通過

台中火力發電廠影響中台灣空氣品質甚鉅，趁立院正審議中央政府總預算案，國民黨立委楊瓊瓔提案要求增2部燃氣機組要相對除役4部...

洛僑文教服務中心再一人確診 未與辦事處人員接觸

外交部今天表示，洛杉磯華僑文教服務中心25日有一名人員確診新冠肺炎後，另外一名人員28日也檢測確診，目前該中心其餘8名人...

蘇震清千萬交保後 「蘇家」政治香火延續現危機

涉索賄弊案遭台北地院羈押179天的民進黨立委蘇震清，法院今天裁定1000萬元交保；消息傳回地方，各地方服務處為之振奮，1...

蔡英文赴警政署務會報 要求新年打擊犯罪、守住疫情

蔡英文總統今天下午出席警政署署務會報，要求新年度達成打擊犯罪、守住疫情防線及創造優質執勤環境3大目標，她表示，警察辛苦參...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。