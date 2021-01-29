蘇震清千萬交保後 「蘇家」政治香火延續現危機

涉索賄弊案遭台北地院羈押179天的民進黨立委蘇震清，法院今天裁定1000萬元交保；消息傳回地方，各地方服務處為之振奮，1名親蘇地方政壇人士說，蘇震清見過大風大浪，相信會挺過這場風暴的，羈押期間服務處正常運作，但少了人氣，各重要路口元旦掛上應景的新年祝賀看板，團隊年終尾牙也照常，為民服務因「群龍無首」無人作主近乎停擺，蘇交保後，為民服務要跟著動起來了。

「摔這一跤，怕也摔掉未來的政途！」地方政壇人士說，3連任立委的蘇震清，前年在黨內不分區立委出局後，上演和莊瑞雄互換戰場戲碼，選前50多天空降投入屏東縣第2選區選舉，因未獲政黨推薦引發爭議，對手又狂打誠美誠掏空案，最後靠蔡英文站台宣告「正綠」地位和舅舅蘇嘉全賣力輔選，打贏個人政治生命保衛戰，但選後弊案纏身，形象受到重創，不管將來的判決結果如何，「蘇家」賣力保住的一脈政治香火能否延續，是個大問號。

蘇震清很早就開始布局參選屏東縣長，被視為下屆縣長民進黨內初選的重量級人選，在羈押期間，屏東縣各重要路口陸續出現Q版新年祝賀看板，團隊尾牙照常辦，有政壇人士解讀為蘇對「2022縣長選舉還未放棄」；但親蘇地方政壇人士說，蘇因案遭羈押，民進黨中央祭出停權3年處分，黨內對下屆屏東縣長競爭，都認定蘇已提前出局，呈現現任立委周春米、鍾佳濱與莊瑞雄三強鼎立局面，但蘇的基層支持者動向也成了左右戰局關鍵，直言「這場戲還有得瞧」。