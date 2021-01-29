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蔡英文赴警政署務會報 要求新年打擊犯罪、守住疫情

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導
蔡英文總統出席警政署署務會報，要求新年度達成打擊犯罪、守住疫情防線及創造優質執勤環境3大目標。記者李奕昕／攝影
蔡英文總統出席警政署署務會報，要求新年度達成打擊犯罪、守住疫情防線及創造優質執勤環境3大目標。記者李奕昕／攝影

蔡英文總統今天下午出席警政署署務會報，要求新年度達成打擊犯罪、守住疫情防線及創造優質執勤環境3大目標，她表示，警察辛苦參與防疫等工作，政府會持續提升福利。

蔡英文說，期許警政署持續精進，第一落實打擊犯罪，包括反毒、掃黑、打擊詐欺；第二守住疫情防線，確保檢疫措施完備，不論失聯者協查或疫情相關假訊息查處，均為確保防疫成果的關鍵環節；第三替基層創造優質執勤環境，傳承警察光榮感。

她說，最近桃園醫院感染事件，擴大居家隔離規模及提高防疫措施，這些作為都需要警察，警察這麼辛苦，提升福利是政府的責任。

她舉例，這幾年制服更新、汰換警用裝備、提高基層員警年功俸、實施警消醫療照顧方案，接下來要協助基層的居住，她上月剛赴保二警察總隊基地，見證全台首處警消社會住宅動土。

蔡英文是循往例在農曆春節前出席警政署務會報，由內政部長徐國勇陪同，頒發維護治安工作獎勵金給各警察機關代表，慰勉辛勞。

警察 疫情 蔡英文

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