解決撞國民黨黨徽問題 大小綠聯手要內政部評估改國徽

今年度中央政府總預算今在立院闖關，朝野對仍有爭議的127案刪減、凍結預算提案展開表決大戰。因國徽與國民黨黨徽雷同，時代力量立委邱顯智提案要內政部評估更改國徽案，在民進黨奧援下過關，內政部須兩個月內向立院專案報告。

邱顯智在提案中表示，有鑑於我國現行國徽與國民黨黨徽外在表徵難以區別，極易造成混淆，認為台灣已民主化30餘年，在民主國家中，政黨黨徽僅能代表部分人的意志，黨徽與國徽如此相似的黨國不分情事，不應於今日的台灣續存。

提案指出，世界各國國徽多以代表該國特色、文化的圖像或圖騰傳達國家精神，但我國現行的國徽卻未能如實彰顯國家意象，為使台灣人民享有一個足以傳達我國特色、國家精神的台灣意象圖騰，要求內政部評估是否需要更改現行國徽。

提案要求，內政部應就更改國徽必要性的評估結果與相關修正機制，於兩個月內向立法院內政委員會提出專案報告。

值得注意的是，邱顯智在稍後另一主張內政部應就太陽花事件中不當執勤員警，於兩個月內向立院提出員警名單與專案報告的凍結警政署八成特別費提案，在民進黨團反對、國民黨團與民眾黨團棄權下遭到否決。