快訊

台積電下跌10元 收591元！市值6天來縮水2.12兆元

印尼男同志情侶遭鞭刑近80下 打到哀嚎母當場昏倒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

卡中火燃氣機組？ 環保局：台電修正報告今年1月才送

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
綠營排山倒海批中市府惡意卡燃氣機組上線，台中市都發局說，去年台電報告書內容，缺乏新建主發電設施設置前後汙染數據、環保配套措施，今年1月才補充修正內容。圖／台中市新聞局提供
綠營排山倒海批中市府惡意卡燃氣機組上線，台中市都發局說，去年台電報告書內容，缺乏新建主發電設施設置前後汙染數據、環保配套措施，今年1月才補充修正內容。圖／台中市新聞局提供

立法院副院長蔡其昌拋出「中火燃煤機組除役不拆除」，主張10部燃煤機組在2035年前全部除役，藍營主張是「打假球」，雙方互批。蔡其昌也說，現在台中市政府一直卡關，燃氣還沒蓋就要求燃煤關掉，等於要讓台灣缺電，綠營排山倒海批中市府惡意卡燃氣機組上線。

台中市都發局說，依照規定，中火增建燃氣機組需依據「台中港特定區計畫港埠專用區內目的事業主管機關重大建設認定表」，由市府成立港埠專案小組進行都審專案審議，去年台電報告書內容，缺乏新建主發電設施設置前後汙染數據、環保配套措施、全區整體規劃細分說明及建築物各層平面圖等內容。

經函請台電修正補充後，報告書今年1月8日已函請環保局就環保政策與相關規定表示意見，目前均按照法定程序進行中，為守護中部人民健康，盼中火持續加強減煤減排，做好各項防治措施，維護民眾生活品質。

中火 台電 台中市

延伸閱讀

時力：興達電廠燃煤機組除役等案 盼朝野支持

中職／新球不見蔡其昌簽名 15年來頭一遭

回應蔡其昌藍綠合作 盧秀燕喊出「立法院與市府同心」

蔡其昌籲燃煤除役不拆 江啟臣：除役電廠也備用？

相關新聞

卡中火燃氣機組？ 環保局：台電修正報告今年1月才送

立法院副院長蔡其昌拋出「中火燃煤機組除役不拆除」，主張10部燃煤機組在2035年前全部除役，藍營主張是「打假球」，雙方互...

阿中部長發文要大家別出門？ 本人親自闢謠：我不po文

部桃事件人心慌慌，網上開始流傳指揮中心指揮官陳時中「提醒大家別出門」的貼文，陳時中本人今天在記者會上親自闢謠，強調這是不...

唐鳳存款僅36萬餘元 揹債1834萬

監察院今天公布最新一期廉政專刊，行政院長蘇貞昌存款2630萬餘元，較上次申報縮水541萬餘元；行政院政務委員唐鳳存款僅剩...

Wecare高雄復出救捷被批綠營側翼 這次能召喚年輕選民嗎？

高雄市無黨籍議員黃捷罷免投票2月6日登場，罷捷團體「鳳山清捷隊」與國民黨反萊豬公投結盟，綠營也在蔡英文總統一聲令下後，要力挺黃捷度過罷免風暴，罷捷一役已成為藍綠對決，也被視為是2022地方大選藍綠前哨戰。 值得注意的是，當初發起罷免韓國瑜的Wecare，自韓國瑜下台後一度銷聲匿跡，近期在蔡英文下動員令後，復出「救捷」，號召年輕票與抗中票，更公開喊話「終結政治性報復」，被譏為民進黨側翼。Wecare大動作搶救黃捷，究竟是助力還是阻力？下周六開票後即可見真章。

阿扁總統官邸內的爭吵 只有「自家人」黃芳彥能擺平

捲入扁家弊案逃亡美國十餘年的黃芳彥突然傳出舉槍自戕身亡，他究竟是個什麼樣的人物，為何能在扁家占舉足輕重的地位？軍警隨扈眼中的黃芳彥，是不用通報就能自由進出的「家人」；每當官邸內傳出爭鬧，甚至越演越烈，管家護士更清楚，就算再晚，也唯有電召他，才能平息一切。

監院90年院慶 陳菊：強化數位轉型

監察院90周年院慶活動今天展開。監察院長陳菊今天表示，特展不僅在回顧過去更在策勵將來，上任以來為加強與社會大眾溝通，監察...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。