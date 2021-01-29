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卡中火燃氣機組？ 環保局：台電修正報告今年1月才送
立法院副院長蔡其昌拋出「中火燃煤機組除役不拆除」，主張10部燃煤機組在2035年前全部除役，藍營主張是「打假球」，雙方互批。蔡其昌也說，現在台中市政府一直卡關，燃氣還沒蓋就要求燃煤關掉，等於要讓台灣缺電，綠營排山倒海批中市府惡意卡燃氣機組上線。
台中市都發局說，依照規定，中火增建燃氣機組需依據「台中港特定區計畫港埠專用區內目的事業主管機關重大建設認定表」，由市府成立港埠專案小組進行都審專案審議，去年台電報告書內容，缺乏新建主發電設施設置前後汙染數據、環保配套措施、全區整體規劃細分說明及建築物各層平面圖等內容。
經函請台電修正補充後，報告書今年1月8日已函請環保局就環保政策與相關規定表示意見，目前均按照法定程序進行中，為守護中部人民健康，盼中火持續加強減煤減排，做好各項防治措施，維護民眾生活品質。
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