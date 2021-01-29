卡中火燃氣機組？ 環保局：台電修正報告今年1月才送

高雄市無黨籍議員黃捷罷免投票2月6日登場，罷捷團體「鳳山清捷隊」與國民黨反萊豬公投結盟，綠營也在蔡英文總統一聲令下後，要力挺黃捷度過罷免風暴，罷捷一役已成為藍綠對決，也被視為是2022地方大選藍綠前哨戰。 值得注意的是，當初發起罷免韓國瑜的Wecare，自韓國瑜下台後一度銷聲匿跡，近期在蔡英文下動員令後，復出「救捷」，號召年輕票與抗中票，更公開喊話「終結政治性報復」，被譏為民進黨側翼。Wecare大動作搶救黃捷，究竟是助力還是阻力？下周六開票後即可見真章。

2021-01-29 14:22