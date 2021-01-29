監院90年院慶 陳菊：強化數位轉型

監察院90周年院慶活動今天展開。監察院長陳菊今天表示，特展不僅在回顧過去更在策勵將來，上任以來為加強與社會大眾溝通，監察院進行監察服務多元化數位轉型計畫，盼突破疫情及空間限制，持續與民眾溝通。

陳菊說，台灣的監察制度從民國17年、國民政府時期五權分治到現在，中間也經過調整、修正，監察院成為國民政府最高的監察機關，行使彈劾、審計、糾舉、建議權，同時在109年8月正式成立國家人權委員會，乘載促進人權、保障人權的使命。

陳菊指出，院慶展出內容包括出內容包括「監察成果」、「院景寫生畫展」及「時光軌跡—傳承90」三部分，不只是要檢視過去，更要策勵未來。

陳菊表示，為了加強跟社會大眾溝通，監察院也積極進行監察服務多元化數位轉型的規畫，去年年底試辦視訊陳情新制，達到「陳情零距離、溝通無障礙」；今年1月1日起，彈劾案件改以「懲戒案件線上移送系統」移送懲戒法院審理，提升懲戒訴訟案件E化，效率皆大幅提升，深具指標性意義；接續在1月27日起為受刑人開辦遠距視訊陳情。

陳菊說，監察院也在今年1月起首次試辦「陽光法令視訊宣導說明會」，以live互動式視訊宣導，突破疫情、離島、偏鄉的限制，建立靈活、彈性、即時有效的面對面宣導替代方式；未來也將全面更新會議系統，以會議自動化、數位化、即時化為目標，納入視訊、直播功能，盼增進議事效率與公開透明。