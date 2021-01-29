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被爆出遊車隊耍特權 陳菊否認：皆配合鄉公所

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察院長陳菊。記者蔡晉宇／攝影
監察院長陳菊。記者蔡晉宇／攝影

監察院長陳菊被民眾爆料，去年12月與監委蘇麗瓊、辦公室主任許傳盛等人到司馬庫斯時，盡管當時山路整修，車隊卻能不用交管就能下山，引發等待通行的民眾不滿。陳菊今天受訪時表示，相關規定都是配合新竹尖石鄉公所，認為沒有什麼特權，自己也不會耍特權。

據了解，陳菊是在去年12月16日前往司馬庫斯，隔天早上去霞客羅古道，到了中午左右才離開。民眾指控，為了讓陳菊車隊能順利下山，延後了施工的時間，讓原本下午5點就該結束的工程，一路到7點都還沒弄完，讓通往司馬庫斯的道路塞到不行，前立委蔡正元也在臉書批評，根本是濫權。

陳菊表示，車隊組成是自己一部車，其他4部車都是新竹縣尖石鄉公所，此趟是因為當時有3位監委在調查司法庫斯有關於汙水處理的案，3位監委對司馬庫斯進行相關汙水處理，自己也非常關心，因此一同前往，但身為院長，並沒有參與該案調查。

陳菊說，這是用私人假期，請假到司馬庫斯，沒有浪費公家任何一毛錢的資源，自己對部落所有原住民弟兄姊妹都非常敬重，此趟行程由新竹縣尖石鄉公所也有同仁安排，行經道路施工路段時，什麼時候可以過，什麼時候不能過，相關規定都是配合新竹縣尖石鄉公所，「我認為沒有什麼特權，我也不會耍特權」。

陳菊 司馬庫斯 新竹

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