清廉印象指數台灣排名28 廉政署：國際持續肯定

國際透明組織（TI）公布2020年全球清廉印象指數（CPI），台灣得到65分，排名第28，與2019年相同。廉政署今天表示，排名維持近年最佳成績，也是國際間對台灣持續肯定。

國際透明組織昨天公布2020年清廉印象指數，全球計有180個國家及地區納入評比，台灣排名第28名，分數為65分（滿分為100分），與2019年相同，超過全球84%受評國家。

法務部廉政署發布新聞稿表示，若以亞太地區觀察，台灣名次僅次於紐西蘭、新加坡、澳大利亞、香港、日本及不丹，居亞太第7名，與2019年相同，顯示政府整體廉政建設穩定推展。

廉政署表示，CPI主要量測各國公部門貪腐情況及公私部門往來互動情形的主觀印象，為提高評比分數，首重降低貪腐對企業活動不利影響，防杜官商不當互動。政府近年已致力完善反貪腐法制，推動揭弊者保護法草案立法，強化利益衝突迴避機制。

此外，政府也針對國家重大建設成立採購廉政平台，促進行政透明化，鼓勵全程作業公開透明，降低政府重大採購及公共事務推動過程風險疑慮，均有助於提升外界對政府清廉程度正面評價。

廉政署表示，將繼續落實聯合國反貪腐公約各項要求，致力公私部門交流，推廣企業誠信，與私部門建立反貪腐夥伴關係，並以降低貪瀆案件犯罪率，提高貪瀆案件定罪率，落實人權保障為目標，讓世界看見台灣廉能決心。