總預算闖關 柯建銘批藍抹黑、再打時代力量的時代早結束

立法院臨時會今天處理今年度中央政府總預算案，初估朝野仍有127案預算刪減、凍結與決議案無共識，將展開表決大戰。藍綠兩大黨團今天上午都召開黨團大會，民進黨團還因為黨團大會的會議室就在國民黨團隔壁，臨時改換樓上會議室。黨團總召柯建銘會前受訪表示，國民黨會集中在政治抹黑攻擊，但該表決一定會表決。

今日中火燃煤除役時間表與譴責蔡總統開放萊豬兩決議案，預計朝野將正面交鋒。柯建銘說，中央總預算經過8次朝野協商，審查過程中，基本上國民黨採取拖延安排，試圖逼迫審查無法完成，他最遺憾國營事業無法完成協商，希望下會期盡快協商。

柯建銘說，今天就要表決，國民黨應該是集中在政治抹黑攻擊，但該表決一定會表決；時代力量則是維持在過去格局性格，提了250餘案，很多卻都是做不到的，若按時代力量提的話去做，整個國家聽這3個人講就好了，重點做不到只是標示其高度道德性，就連朝野協商好好談的事情，像是礦業法、私校法，事後還是要在臉書上攻擊他，「我看時代力量的時代早就結束了，應該回到理性。」

柯建銘還說，民眾黨這次提的相對案子數比較少，顯示民眾黨比較理性可溝通。

國民黨團決議文也質疑，立院正審議的今年度中央政府總預算中，諸多相關部會不僅未編列因應開放萊豬的整體管理預算，反要動用具緊急性質的第二預備金支應，規避預算編列與審議程序，草率動支國庫。柯建銘則說，係因今年總預算在去年7、8月送進立院的時候，還來不及加入萊豬相關預算。