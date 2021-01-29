晶片換疫苗 孫大千：蕭美琴不能拿軍售、萊豬去換?
全球車用晶片缺貨，台經院建議台灣以「晶片換疫苗」，立院朝野也獲共識以決議文形式建議政府提出，中央疫情指揮中心指揮官陳時中則樂觀其成。不過前立委孫大千上午在臉書揶揄，陳難道不會想挖個洞躲起來，覺得沒臉見人了？
孫大千也質疑，美國讓台灣花大錢買軍購，又逼台灣不得已吞萊豬，為什麼不能協助台灣取得一部分疫苗，讓醫護人員可優先施打？駐美代表蕭美琴有這麼多美國時間炫耀受邀出席美國總統就職典禮，不如多花一些時間協助台灣取得疫苗。
孫大千表示，陳時中原本不是信誓旦旦向國人保證，疫苗採購政府已經進行超前部署，也有口袋名單，現在是忘記了？還是不敢想起來？台灣竟然要淪落到用晶片來換疫苗。
孫大千說，去年全球急需口罩的時刻，台灣人民捐出大量口罩協助世界各國，民進黨政府每天吹噓著「Taiwan can help」，但是現在當「Taiwan needs help」時候，為什麼「No one can help」呢？
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