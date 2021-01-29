明天公辦說明會 黃捷向罷免團體喊話：不要放棄出席

高雄市議員黃捷今天繼續由民進黨民代陪同，一大早到鳳山街頭向市民拜票，請市民2月6日投下「不同意」罷免的票。這次罷免投票唯一的公辦電視說明會明天上午將登場，黃捷不但強調她會出席，並呼籲發起罷免團體不要放棄這個可以向鳳山選民說明並爭取認同的舞台。

黃捷今天上午由立委許智傑丶高雄市議員林智鴻丶康裕成丶張漢中丶高閔琳等人陪同，在鳳山光復路與曹公路口向民眾揮手、鞠躬拜票，不斷喊著「2月6日請投不同意票。」騎機車、開車路過的民眾，不少人豎起大姆指向她打氣。

對於明天的公辦電視罷免說明會，黃捷表示，她會參加，會把這兩年來為鳳山做的努力和問政成果 一一向鄉親說明， 希望大家聽完這樣的報告之後，可以在「下星期的考試中」給她打一個高分的成績，2月6日站出來投「不同意」票。

黃捷也向罷免團體喊話，強調公辦說明會是一個非常適合出來向鳳山選民說明並爭取鄉親認同的舞台，一個非常好的機會，希望罷免團體不要放棄公辦說明會的機會，也不要因公辦說明會跟他們的辯論會同一天就逼她放棄這個機會。

她表示，依法行政、依照法律的規定來參加說明會，才是最根本、也是最好的舞台，希望不要本末倒置，盼罷免團體大家一起參加這個公辦說明會，在說明會中一起討論，讓鳳山居民做下最後的決定。