總預算今表決 譴責萊豬案、中火案 藍綠交鋒

立法院臨時會今天處理今年度中央政府總預算案，初估朝野仍有127案預算刪減、凍結與決議案無共識，將展開表決大戰。其中，中火燃煤除役時間表與譴責蔡總統開放萊豬兩決議案，朝野正面交鋒。藍綠兩大黨團今天上午將先召開黨團大會，沙盤推演最後攻防。

國民黨團總召林為洲表示，今天還會再檢視所有保留案，做最後整合，看還有沒有案子可不用表決處理；目前較無共識的，還是在開放萊豬議題與約20件特別費刪減案，只要民進黨團不讓，那就表決，各作政治表態。

民進黨團書記長莊瑞雄也說，會再做最後整理，「執政黨的立場還是要捍衛」。

民眾黨團總召賴香伶表示，無論是中火或萊豬議題，許多保留案都是國內長年討論與國家結構轉型重點；基於立院把關職責，減列政令宣導費、旅費等，該省則省。

時代力量黨團總召邱顯智則說，今天仍盼能獲朝野共識，包含石木欽案要求司法院、法務部應公開調查報告、涉案司法官。

總預算主決議中，立院副院長蔡其昌提出「中火燃煤除役時間表」，主張中火10部燃煤機組2035年「除役不拆除」；國民黨立委江啟臣等人也另提版本。台灣健康空氣行動聯盟等環團表示，希望無煤主決議的範疇能擴及全台，包括高雄的興達電廠、雲林縣的麥寮電廠等，均能逐步除役。

國民黨團提案譴責蔡總統的決議文則指出，蔡總統跳過行政院片面宣告開放萊豬進口，混淆憲法明定的總統與行政院長權責分際；未與人民溝通就罔顧民意開放；萊豬管制政策一國多制，用救急的二備金支應管理政策，蠻橫決策，應予譴責。