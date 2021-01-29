聽新聞
test
0:00 / 0:00

總預算今表決 譴責萊豬案、中火案 藍綠交鋒

聯合報 / 記者周志豪陳熙文蔡佩芳／台北即時報導

立法院臨時會今天處理今年度中央政府總預算案，初估朝野仍有127案預算刪減、凍結與決議案無共識，將展開表決大戰。其中，中火燃煤除役時間表與譴責蔡總統開放萊豬兩決議案，朝野正面交鋒。藍綠兩大黨團今天上午將先召開黨團大會，沙盤推演最後攻防。

國民黨團總召林為洲表示，今天還會再檢視所有保留案，做最後整合，看還有沒有案子可不用表決處理；目前較無共識的，還是在開放萊豬議題與約20件特別費刪減案，只要民進黨團不讓，那就表決，各作政治表態。

民進黨團書記長莊瑞雄也說，會再做最後整理，「執政黨的立場還是要捍衛」。

民眾黨團總召賴香伶表示，無論是中火或萊豬議題，許多保留案都是國內長年討論與國家結構轉型重點；基於立院把關職責，減列政令宣導費、旅費等，該省則省。

時代力量黨團總召邱顯智則說，今天仍盼能獲朝野共識，包含石木欽案要求司法院、法務部應公開調查報告、涉案司法官。

總預算主決議中，立院副院長蔡其昌提出「中火燃煤除役時間表」，主張中火10部燃煤機組2035年「除役不拆除」；國民黨立委江啟臣等人也另提版本。台灣健康空氣行動聯盟等環團表示，希望無煤主決議的範疇能擴及全台，包括高雄的興達電廠、雲林縣的麥寮電廠等，均能逐步除役。

國民黨團提案譴責蔡總統的決議文則指出，蔡總統跳過行政院片面宣告開放萊豬進口，混淆憲法明定的總統與行政院長權責分際；未與人民溝通就罔顧民意開放；萊豬管制政策一國多制，用救急的二備金支應管理政策，蠻橫決策，應予譴責。

萊豬 中火 國民黨

延伸閱讀

石木欽案司院今開人審會 立院將設真調小組

石木欽案延燒…襯衫收受表 爆府院高層也捲入

聯合報黑白集／監委的雙重標準

石木欽案 法務部：重查無上限

相關新聞

神祕圓球曝光！國造特戰突擊艇 跟美軍是雙胞兄弟

海軍27日在左營軍港實施春節戰備操演，海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊新採購的國造M109新式特種作戰突擊艇，配備與美軍現役裝備同一款式的FLIR SeaFLIR 230軍規熱像儀首度曝光，圓球狀外觀在桅桿上極為顯眼。海軍經過整合後的M109特戰突擊艇，配備強大火力，具備夜戰、夜間搜救能力，部署地點包括外島前線，將能在遠距外鎖定海面目標進行攻擊，國軍戰備階段提升後，將負責近岸3浬海上警戒任務...

總預算今表決 譴責萊豬案、中火案 藍綠交鋒

立法院臨時會今天處理今年度中央政府總預算案，初估朝野仍有127案預算刪減、凍結與決議案無共識，將展開表決大戰。其中，中火...

已追回420萬!違反防疫未繳罰鍰 高雄分署啟動專案討錢

行政執行署高雄分署宣布本周展開「新冠肺炎裁罰執行專案」，針對違反居家隔離、檢疫及自主管理規定，卻拒絕繳納的人，將強力執行...

【圖輯】攝影新聞眼／高雄青年路懸日再現 攝影迷拍不停

一年兩次高雄青年路「懸日」奇景，今天傍晚再度現身，不過這幾天南部地區的霧霾嚴重，空汙指破表，也讓懸日的出現蒙上一層厚厚的...

總預算案明表決 國民黨團譴責蔡英文開放萊豬決議案闖關

立法院明天將展開議決今年度中央政府總預算案，國民黨團列舉開放含萊克多巴胺美豬禁口等4理由，提出的「譴責蔡英文總統不顧人民...

首推線上領紅包 黃珊珊臉書秀領到柯文哲紅包

因應疫情升溫，台北市長柯文哲今年取消春節走街發紅包活動，改採民眾線上領紅包，台北市副市長黃珊珊今天也在臉書秀出領到柯文哲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。