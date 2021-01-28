快訊

悼好友 阿扁：黃芳彥是重要的抗煞英雄

已追回420萬!違反防疫未繳罰鍰 高雄分署啟動專案討錢

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導
行政執行署高雄分署到楠梓區林姓義務人住處，查扣轎車，記者林伯驊／翻攝
行政執行署高雄分署到楠梓區林姓義務人住處，查扣轎車，記者林伯驊／翻攝

行政執行署高雄分署宣布本周展開「新冠肺炎裁罰執行專案」，針對違反居家隔離、檢疫及自主管理規定，卻拒絕繳納的人，將強力執行，今首波就處理3件，將義務人的轎車拖回保管，也有另名義務人承諾分期付款，更有1案是家人主動幫助清償。

高雄分署指出，去年2月疫情在台升溫後，就主動與高雄市衛生局、澎湖縣衛生局成立防疫執行案件合作平台，並建置「防疫案件調查財產執行機制」，一起加強執行裁罰案件，統計自去年4月首件移給分署執行的案件開始，共限制出境人數共16人、總清償金額達402萬8464元。

今天高雄分署進行專案的首波行動，兵分三路，抵達林姓義務人位於楠梓區住處，發現白色轎車停放附近公園，隨即查扣，拖回分署保管，另名在苓雅區經營湯包的義務人，則向分署人員承諾會從每月繳3000元提高至1萬元，加速分期繳清；還有2名義務人雖不在家，家人得知分署人員來意，雖表示不知情，仍願協助繳納款項。

高雄分署也指出，去年曾在機場成功攔截一對欠30萬罰鍰的韓國籍夫婦，對方找韓國的親友協助繳納款項，才得以出境回國；高雄分署首件欠繳百萬元的義務人何姓船員，當分署限制他出境、出海，也乖乖繳清。

高雄分署表示，對於違規遭裁罰鍰逾期，拒不繳納而移送執行的人，分署必迅速依法強力執行，絕不寬待，必要時除祭出限制出境、出海處分，也會向法院聲請拘提、管收，請國人勿以身試法。

行政執行署高雄分署今天宣布展開「新冠肺炎裁罰執行專案」，針對違反相關檢疫規定卻拒絕繳納的人，強力執行。記者林伯驊／翻攝
行政執行署高雄分署今天宣布展開「新冠肺炎裁罰執行專案」，針對違反相關檢疫規定卻拒絕繳納的人，強力執行。記者林伯驊／翻攝
行政執行署高雄分署人員在林姓義務人的住處附近公園，發現所駕駛轎車，當場查扣。記者林伯驊／翻攝
行政執行署高雄分署人員在林姓義務人的住處附近公園，發現所駕駛轎車，當場查扣。記者林伯驊／翻攝

衛生局 韓國 新冠肺炎

延伸閱讀

協助桃園醫院專案採檢 林口長庚：辛苦但全力以赴

隔離亂跑、未繳回所得 新北防疫案件累積裁罰百萬元

防疫罰鍰桃園累計1876萬 執行署查封2房屋追回530萬

台南支援消毒設備挺桃園 黃偉哲：要和桃園並肩作戰

相關新聞

已追回420萬!違反防疫未繳罰鍰 高雄分署啟動專案討錢

行政執行署高雄分署宣布本周展開「新冠肺炎裁罰執行專案」，針對違反居家隔離、檢疫及自主管理規定，卻拒絕繳納的人，將強力執行...

【圖輯】攝影新聞眼／高雄青年路懸日再現 攝影迷拍不停

一年兩次高雄青年路「懸日」奇景，今天傍晚再度現身，不過這幾天南部地區的霧霾嚴重，空汙指破表，也讓懸日的出現蒙上一層厚厚的...

總預算案明表決 國民黨團譴責蔡英文開放萊豬決議案闖關

立法院明天將展開議決今年度中央政府總預算案，國民黨團列舉開放含萊克多巴胺美豬禁口等4理由，提出的「譴責蔡英文總統不顧人民...

首推線上領紅包 黃珊珊臉書秀領到柯文哲紅包

因應疫情升溫，台北市長柯文哲今年取消春節走街發紅包活動，改採民眾線上領紅包，台北市副市長黃珊珊今天也在臉書秀出領到柯文哲...

李永得稱陸書入台失衡 出版人批：數字根本不對

陸書審查風波未息，文化部長李永得日前在廣播電台受訪指出，台灣年約600種出版品進到中國，中國年約1700種進台，造成失衡。不過出版人反駁，該數字不知何來，台灣書不論賣版權、出口到中國，以人均量計表現都遠勝中國，李永得不應唱衰台灣。

國人澳洲打工度假遇意外插管治療 外交部提供必要協助

外交部今天表示，在澳洲度假打工的游姓國人9日發生意外，頸椎受傷後緊急送醫，我駐墨爾本辦事處接獲通知後立刻和當地醫院聯絡，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。