已追回420萬!違反防疫未繳罰鍰 高雄分署啟動專案討錢
行政執行署高雄分署宣布本周展開「新冠肺炎裁罰執行專案」，針對違反居家隔離、檢疫及自主管理規定，卻拒絕繳納的人，將強力執行，今首波就處理3件，將義務人的轎車拖回保管，也有另名義務人承諾分期付款，更有1案是家人主動幫助清償。
高雄分署指出，去年2月疫情在台升溫後，就主動與高雄市衛生局、澎湖縣衛生局成立防疫執行案件合作平台，並建置「防疫案件調查財產執行機制」，一起加強執行裁罰案件，統計自去年4月首件移給分署執行的案件開始，共限制出境人數共16人、總清償金額達402萬8464元。
今天高雄分署進行專案的首波行動，兵分三路，抵達林姓義務人位於楠梓區住處，發現白色轎車停放附近公園，隨即查扣，拖回分署保管，另名在苓雅區經營湯包的義務人，則向分署人員承諾會從每月繳3000元提高至1萬元，加速分期繳清；還有2名義務人雖不在家，家人得知分署人員來意，雖表示不知情，仍願協助繳納款項。
高雄分署也指出，去年曾在機場成功攔截一對欠30萬罰鍰的韓國籍夫婦，對方找韓國的親友協助繳納款項，才得以出境回國；高雄分署首件欠繳百萬元的義務人何姓船員，當分署限制他出境、出海，也乖乖繳清。
高雄分署表示，對於違規遭裁罰鍰逾期，拒不繳納而移送執行的人，分署必迅速依法強力執行，絕不寬待，必要時除祭出限制出境、出海處分，也會向法院聲請拘提、管收，請國人勿以身試法。
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