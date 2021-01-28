救國團附隨組織案 法官請黨產會說明脫離國民黨過程

黨產會認定中國青年救國團為國民黨附隨組織，禁止處分56.1億元資產。救國團不服提告，台北高等行政法院昨開庭，受命法官梁哲瑋對黨產條例關於「非以相當對價轉讓而脫離政黨實質控制」部分存有疑義，希望黨產會能更清楚說明「脫離」過程，否則難以進行訴訟攻防。

救國團被認定為國民黨附隨組織，其遍及各地的組織除必要支出外，未得同意不得動支，且必須依規定申報財產，再由黨產會確認虛實。救國團不服提撤銷訴訟。

法官昨下午開庭，救國團委任律師認為黨產會限制憲法第14條保障的集會結社自由，還限制經費支出，對基本權侵害非常大。應由黨產會負舉證責任，但「非以相當對價轉讓而脫離政黨實質控制」從原處分看不出理由，也沒提供任何判斷標準。

法官表示，黨產會先匡列成附隨組織，受推定的拘束，再去看有多少不當財產，但「有沒有相當對價」不就等於要大概認定是多少不當？可見法規範本身就有邏輯矛盾，等於把後面要做的事，拉到前面做。

黨產會委任律師說，在調查時就有高度可能性，就像匡列新冠肺炎一樣，先隔離才知道誰後來有發病、沒發病。法官強調，黨產會要講清楚如何認定「相關對價」，也請救國團要盡協力義務提供職權調查證據。

法官質疑，到底救國團怎麼脫離國民黨控制？怎麼拿回控制權？事情怎麼發生？原處分用籠統描述，叫人如何審查？黨產會委任律師陳鵬光說，這是一個歷史事實，黨產會認為救國團現在是脫離國民黨的，是漸進地歷史過程，不是單一事件造成。

法官說，「現狀是這樣沒錯，但怎麼變化要告訴我，不是講單一事件，綜合也可，要講明脫離過程，原告才可以去攻擊防禦『相當對價』，我也才能審，總不能用說故事的方式，這很奇怪，我無法司法審查。」民主是一步一布走，總有過程。

法官表示，現在分成兩大塊，第一，救國團當初成立或之後有無受國民黨實質控制？第二，事實上已經脫離國民黨實質控制，而「有無相當對價」是一個爭點。

他認為，黨產會要盡說理的舉證義務。把過程弄清楚，法院再依職權調查，並決定客觀舉證責任如何分配。因此，請黨產會於40日內具狀就救國團如何脫離政黨實質控制過程及證據提出說明，改訂3月24日下午4點續行審理。