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總預算案明表決 國民黨團譴責蔡英文開放萊豬決議案闖關

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

立法院明天將展開議決今年度中央政府總預算案，國民黨團列舉開放含萊克多巴胺美豬禁口等4理由，提出的「譴責蔡英文總統不顧人民健康與預算法制」決議案，也將在院會闖關表決，點名批蔡總統施政蠻橫。

在譴責蔡總統決議文中，國民黨團表示，去年8月蔡總統在立院休會期間，越俎代庖跳過行政院，片面宣告開放萊豬進口，混淆、逾越憲法明定的總統與行政院長權責分際，也規避國會監督，也暴露民進黨執政下總統有權無責問題。

此外，國民黨團所提決議文中也提到，蔡總統曾在競選過程向國人保證，若要開放美豬進口，談判過程一定會向國人溝通，但事實是蔡總統在開放美國萊豬政策中只是一昧的遂行己意，更罔顧國內有約七成民眾反對萊豬進口民意。

國民黨團決議文批評，蔡政府開放美豬、牛行政命令已在元旦生效，但多個中央部會卻早接力宣示所屬單位提供餐食禁用萊豬，地方政府也早已紛紛自訂境內肉品瘦肉精須零檢出自治條例，台灣豬標示做法也是一國多制，政策毫無章法。

國民黨團決議文指出，立院正審議的今年度中央政府總預算中，諸多相關部會不僅未編列因應開放萊豬的整體管理預算，反要動用具緊急性質的第二預備金支應，規避預算編列與審議程序，草率動支國庫。

國民黨團認為，開放萊豬政策事涉國人食安，蔡總統卻不顧人民健康與預算法制程序，蠻橫決策開放，應予譴責。

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