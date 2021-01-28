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首推線上領紅包 黃珊珊臉書秀領到柯文哲紅包

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市副市長黃珊珊今天在臉書秀出領到柯文哲市長的一元紅包。圖／引用自黃珊珊臉書
台北市副市長黃珊珊今天在臉書秀出領到柯文哲市長的一元紅包。圖／引用自黃珊珊臉書

￼因應疫情升溫，台北市柯文哲今年取消春節走街發紅包活動，改採民眾線上領紅包，台北市副市長黃珊珊今天也在臉書秀出領到柯文哲市長的一元紅包。黃珊珊說，今年「台北犇紅包」，過去一年好多活動都因疫情取消，不過，對市民朋友們的新春祝福絕對少不了！

黃珊珊說，從今天開始到2月26號，民眾只要下載悠遊付APP，就能線上領紅包，無論在台北的哪個地區，只要用手機掃描QR Code，就能拿到市長的新春紅包！

黃珊珊也說，在疫情之下，北市府對於第一線的醫護人員，也要表達最誠摯的感謝，線上領紅包的數量，也會加碼捐給台北市立聯合醫院系統內辛苦的防疫白衣天使們，希望大家一起平安健康過好年！

紅包 北市 黃珊珊 柯文哲 春節

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