聽新聞
test
0:00 / 0:00
首推線上領紅包 黃珊珊臉書秀領到柯文哲紅包
￼因應疫情升溫，台北市長柯文哲今年取消春節走街發紅包活動，改採民眾線上領紅包，台北市副市長黃珊珊今天也在臉書秀出領到柯文哲市長的一元紅包。黃珊珊說，今年「台北犇紅包」，過去一年好多活動都因疫情取消，不過，對市民朋友們的新春祝福絕對少不了！
黃珊珊說，從今天開始到2月26號，民眾只要下載悠遊付APP，就能線上領紅包，無論在台北的哪個地區，只要用手機掃描QR Code，就能拿到市長的新春紅包！
黃珊珊也說，在疫情之下，北市府對於第一線的醫護人員，也要表達最誠摯的感謝，線上領紅包的數量，也會加碼捐給台北市立聯合醫院系統內辛苦的防疫白衣天使們，希望大家一起平安健康過好年！
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言