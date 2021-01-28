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國人澳洲打工度假遇意外插管治療 外交部提供必要協助

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
圖為外交部發言人歐江安。 聯合報系資料照片／記者邱德祥攝影
圖為外交部發言人歐江安。 聯合報系資料照片／記者邱德祥攝影

外交部今天表示，在澳洲度假打工的游姓國人9日發生意外，頸椎受傷後緊急送醫，我駐墨爾本辦事處接獲通知後立刻和當地醫院聯絡，外交部亞太司也和家屬取得聯繫，持續提供必要協助。

外交部表示，游姓國人9日在澳洲摩寧頓（Mornington）海灘發生意外，頸椎受傷後緊急送醫治療，駐墨爾本辦事處在接獲通知後，立即與當地醫院聯絡瞭解情形，指派人員前往探視並與在台家屬取得聯繫，此外外交部亞太司司長曾瑞利也與游姓國人家屬取得聯繫，轉達政府的關心，同時瞭解目前醫治進展，持續提供必要協助。

媒體報導，游姓國人為了協助家中經濟，兩年前到澳洲打工度假存錢，日前發生意外，脊椎三處骨折，肺部感染，目前插管治療，可能，現在因為疫情，台灣的家屬無法到澳洲探望，也為男子的醫療費用煩惱。

外交部表示，我駐處另協調墨爾本當地熱心僑界人士發起募款，希望能夠減輕當事人的醫療負擔，駐墨爾本辦事處將結合僑界資源持續給予當事人及家屬必要的支援與協助，外交部也呼籲善心人士響應捐款，家屬的募款帳號為045506036881，國泰世華雙和分行。

外交部表示，呼籲民眾旅外或打工度假時，請務必提高警覺並注意自身安全。外交部同時建議打工度假學生在澳洲期間投保旅行平安險及醫療險。如果遇到緊急事故，請於第一時間聯絡我駐外館處、當地警方或撥打外交部緊急聯絡電話尋求協助。

外交部 打工度假 澳洲 墨爾本

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