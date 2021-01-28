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非核聲中為核電貢獻平反 朝野共識要求架核電廠資訊網

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

民進黨政府力推非核家園，卻在再生能源接手、轉換過程中屢生爭議。昨天立院朝野協商今年度中央政府總預算過程，國民黨團所提要求原能會架設含核一核四廠公開資訊網站決議文也獲通過，要端正國人對核能安全有正確認識。

國民黨團決議文指出，核能在1950年代被視為最乾淨、廉價能源，政府也在1975至1985年間陸續蓋核一至核三廠，2016年統計，3座核電廠發電量占我國總發電量19%，能源消耗8.1%，穩定國內民生、工業供電，對台灣經濟奇蹟做出貢獻。

決議文中提到，2011年日本福島核災發生後，加重民眾對使用核能的安全疑慮，2014年4月行政院宣布封存核四，2017年蔡政府宣布非核家園政策，去年還陸續將核四廠燃料棒運送出境要貫徹政策。

決議文批評，蔡政府在核電廠除役與核廢料處理上幾近失能，讓國內核電廠違規事件屢傳，甚至惡化：核一廠未如計畫除役，低放射性廢棄物最終處置設施選址作業停滯不前；核、二廠第一期戶外乾式貯存場與蘭嶼貯存場引發地方爭議。

國民黨團認為，原能會在核能管制事項無法有效監督台電，加深國人對核電廠管制擔憂，為降低民眾對核能的誤解，加強對民眾對核能安全性的正確認識，原能會應架公開網站公布核一置核四廠歷年申設、環評、核安與違規裁處等文件。

國民黨團人士表示，提出公開核電廠相關資訊決議文，是要凸顯台灣使用核能歷史，好壞並陳，讓輿論能從現在只罵核四的氛圍中，重新整體檢視核一、二、三對台灣的貢獻。

核能 核四 核一 非核家園 再生能源

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