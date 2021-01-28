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蔡英文宣傳農民四大福利 強調防疫同時不會停止改革

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文今（28）日在臉書上表示，落實防疫的同時，各項改革也都不會停下腳步。 圖／翻攝自蔡英文臉書
蔡英文今（28）日在臉書上表示，落實防疫的同時，各項改革也都不會停下腳步。 圖／翻攝自蔡英文臉書

農曆春節將至，蔡英文總統今天呼籲大家選購國產優質農產品當伴手禮，用行動力挺農民。她今天在臉書上表示，落實防疫的同時，各項改革也都不會停下腳步。

蔡總統說，昨天她表揚了全國十大神農及模範農民，她告訴農民朋友們，連續打拚幾年，已經完成了農民四大福利，包括擴大農保納保對象：透過人、地脫鉤，讓實際從農者都可以加保；開辦農民職災保險：讓農民和其他職業的勞工一樣，都享有職災保險；擴大推動農業保險：增加保險作物品項，幫助農民降低天災受害風險，務農不再完全看天吃飯；建構農民退休儲金制度：讓農民安心務農，退休生活更有保障。

蔡總統也說，為了鼓勵更多青年投入農業，政府不但逐步完善農民福利，更持續穩定產銷結構，也提供新農民的從農準備金，讓優秀青農都能得到強力支持，可以全心投入農業發展。最近農曆春節也快到了，希望大家多多選購國產優質的農產品，來當春節的伴手禮，一起用行動挺農民。

農民 保險 春節 蔡英文 農業

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