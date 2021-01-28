罷捷看板被拆 罷捷團體：為何反罷捷看板沒事？

高雄市議員黃捷罷免投票2月6日舉行，雙方近日均掛上看板宣傳，但罷捷團體今指控，房東疑遭受壓力要求拆除看板，怒批惡霸政府欺壓百姓，罷韓團體「Wecare高雄」聲援黃捷的看板沒事，他們卻被逼拆除，標準不一。

罷捷總部今表示，他們承租懸掛在鳳山區開漳聖王廟旁的罷捷看板，房東疑似遭受壓力，要求總部拆除，總部不得已今找來吊車拆除，但也拉著這面被迫拆下的廣告帆布，下午從罷捷總部徒步走向鳳山行政中心表達心聲。

罷捷總部發言人徐尚賢說，房東被施壓，雖不願多說自己如何被施壓，但想必心裡壓力很大，總部不得已只好今天拆除。

罷捷發起人王明正說，大家縮衣節食集資，才掛起看板，不料房東卻遭受巨大壓力，他要向房東致歉，也要對廣大支持者道歉，是總部做得不好，浪費大家善心，帆布、租金、吊掛等這麼多辛苦錢就這樣沒了。

王明正說，敢出來罷捷，就有想過會遭受到權貴無情打壓，但不解黃捷與蔡英文總統有什麼關係？竟能讓蔡英文不顧疫情嚴峻，也要傾全國之力相挺。罷掉黃捷是全鳳山人的願望，他們會堅持到底，這樣的作為只會更激勵罷捷的決心，為了鳳山人，一定要罷掉黃捷，讓無良政客引以為鑑。

徐尚賢質疑，為何罷韓團體「Wecare高雄」刊登廣告看板，市府可以公然放縱、護航，難道他們的看板就沒問題嗎？卻逼迫罷捷總部拆掉看板，標準何在？難道是因為顏色嗎？簡直欺人太甚！

徐尚賢嗆惡霸政府，千萬不要看不起小蝦米們團結的力量。今起他們會開始每面看板都向市府行文申請，請市府不要再施壓，不然民眾會群起激憤。