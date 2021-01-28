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立院將通過決議文 要求晶片換疫苗優先醫護使用

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

部立桃園醫院爆發新冠肺炎疫情，醫護防疫成為能否阻斷疫情延燒關鍵。立法院今朝野協商衛福部預算時，朝野達成共識，將在院會中通過一項由國民黨提出的決議案，要求衛福部應藉由全球晶片缺貨，透過貿易談判機制持續對外採購疫苗談判，並優先提供給第一線醫護人員使用。

依照朝野協商後的決議案中表示，為控制新冠肺炎疫情，全球瘋搶疫苗，衛福部長陳時中在去年底表示對外採購疫苗預期的3000萬劑，相較於日本、韓國、新加坡今年起都已開始施打，台灣遲滯今日卻仍一劑難求，向國外採購疫苗出現困境。

決議文中指出，近日全球爆發半導體缺貨朝，美、德汽車大廠均透過關係希望我國政府協助採購台積電晶片，有鑑於我國採購新冠肺炎疫苗不順，也可相對透過此一貿易談判機制，結合民間力量，加強對外採購疫苗。

決議文中表示，部立桃園醫院疫情爆發後，讓台灣防疫在境內、外疫情夾攻下左支右絀，我國能否守下「防疫下半場」，將取決於能否順利取得新冠肺炎疫苗。

新冠肺炎 疫苗 疫情

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