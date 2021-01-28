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陳時中加班苦！特別費不刪了 藍委：萊豬還是要譴責

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
立法院長游錫堃今早繼續主持朝野協商「中華民國110年度中央政府總預算案」。圖／翻攝國會頻道
立法院長游錫堃今早繼續主持朝野協商「中華民國110年度中央政府總預算案」。圖／翻攝國會頻道

立法院今繼續協商中央政府預算案，國民黨團對民進黨政府開放萊豬政策，譴責衛福部長陳時中未能捍衛國人食安，提案將陳時中首長特別費全數刪除。但上午協商時，國民黨團書記長林奕華表示，考量衛福部比較辛苦，陳時中已天天加班，願意撤案。

但國民黨仍對萊豬政策強烈譴責，提案凍結衛福部綜合規畫業務費用3000萬元，要求專案報告才能解凍，相關6提案都被保留院會表決。農委會、食藥署首長特別費也被提案刪除，留待院會表決。

立法院長游錫堃今早繼續主持朝野協商「中華民國110年度中央政府總預算案」，上午協商衛福部預算，衛福部綜合規畫業務費用1億1581萬元被國民黨凍結3000萬元，國民黨團提出6項提案，包括要求衛福部提出萊豬完整風險評估；對高風險族群食用肉品暴露萊劑健康風險評估；赴美查廠並簽訂「台美豬肉議定書」；會同相關部會對萊豬訂定新增貨號；並對「食安與營養諮議會」的專家名單、會議紀錄被隱瞞不願公開，要求完整名單並承諾未來將秉持公開透明原則辦理；強制規定食品須明確標示是否含有萊劑，上述各點都必須向衛環委員會提出專案報告並經同意後，才能動支。

但對國民黨提案，民進黨表示高度政治性，沒有協商空間，全數保留，留待院會表決。

原本國民黨因萊豬政策，也提案要求全數刪除衛福部首長、次長特別費，並在提案中強烈譴責陳時中言行舉止荒腔走板，未捍衛國人食安，反而充當外交部長、經濟部長、農委會主委，說出「開放美豬可換得台灣國際地位」、「進口豬肉不到一成...想吃還吃不到」，放任食藥署告發醫師蘇偉碩開民主國家惡例等，嚴重不適格。但在朝野協商時，國民黨團表示陳時中每天加班，不再堅持，願意撤案。

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