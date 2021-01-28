陳時中加班苦！特別費不刪了 藍委：萊豬還是要譴責

國際疫情持續飆升，台灣也面臨嚴峻挑戰，只見台灣政壇吵完萊豬吵封院，藍綠互相指責，連18年前SARS和平封院的傷痛，都一再被政客揭瘡疤，口水淹沒了理智，能讓台灣防疫變得更好？ 衛生福利部所屬桃園醫院爆發群聚感染，大家不願意苛責，因為武漢包機的主要檢疫工作，以及幾乎所有「機場直送」的病例，都落在有負壓隔離病房的公立桃園醫院及新屋分院身上，醫護人員確實相當辛勞，更不要說他們承擔的身心壓力有多大，前衛生署長楊志良質疑染疫醫師可能因為沒有遵照SOP成為防疫破口，卻被簡化成「開除論」，在民粹當道的現實社會，就是典型的說實話吃大虧，偏偏政治圈是最沒有人敢號稱「我只說實話」的一個圈子...

2021-01-28 13:07