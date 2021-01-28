國運籤爆藍營黑馬「盧秀燕選總統」？ 台中市府：拚市政尊重民意
陽明山姜太公道場2018年精準預測總統蔡英文會成功連任，近日抽出牛年國運籤，解籤暗指國民黨會出現一匹大黑馬，道場主席羅世新在電視談話節目說：台中市長盧秀燕2022、2024年會異軍突起「有很大機會參選總統大選。」
台中市府表示：對於各項民調與民意指標，盧市長一貫立場是尊重並虛心檢討，市府團隊持續努力拚市政，讓台中市邁向「富市台中，新好生活」。
tvbs報導，姜太公道場抽出牛年國運籤為「兌離」卦，籤詩上寫著「正直宜守，妄動生災，利通名達，葉落花開」，指出牛年執政者必須正直，不可隨波逐流及與世浮沉，須處事冷靜，方能帶領國人度過重重考驗。道場主席羅世新上節目分析國運籤說，台中市長盧秀燕對AIT萊豬事件「正直且中肯的建言」他替盧秀燕卜一個卦，發現她在國民黨是一匹異軍突起的黑馬，可能超越新北市長侯友宜，有機會參選2024年總統大選。
羅世新解釋，盧秀燕大動作對AIT正直建言「得到很多民心，這是不可忽略的。」相對執政黨行政院長蘇貞昌的民調，羅世新根據國運籤解析說，這支卦是指執政當局要正直厚道，不要老是在立法院和大家激辯。
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