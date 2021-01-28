快訊

尖石2歲男童吃葡萄意外噎死 家屬悲痛哭喊：就快過年了

比脫歐更怒？英歐反目的疫苗「阿斯特捷利康之戰」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國父銅像深鎖柳科園區 國民黨團盼重回台南公園

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
2014年位在台南市湯德章公園的國父銅像遭獨派人士拉倒後，即深鎖柳科園區。圖／台南市議會國民黨團提供
2014年位在台南市湯德章公園的國父銅像遭獨派人士拉倒後，即深鎖柳科園區。圖／台南市議會國民黨團提供

2014年位在台南市湯德章公園的國父銅像遭獨派人士拉倒後，即深鎖柳科園區，國民黨副秘書長謝龍介和南市議會國民黨團提案，希望國父銅像能回到50多年前台南市議會議決的放置地點「台南公園」，盡快讓國父銅像重見天日。對此，文化局表示，文資審議委員將開會討論，最快2月底有結果。

藍軍和文化局人員昨天下午到台南公園等多處會勘，謝龍介表示，國父孫中山創建中華民國，這是無法抹滅的史實，若沒有中華民國保護台灣，台灣哪來今天的繁榮，50多年前台南市議會曾決議將國父銅像矗立在台南公園，但當時的市長認為不如放在民生綠園更能讓人瞻仰，所以歷經台獨人士摧殘的國父銅像，回到台南公園，只是讓國父銅像回到原點讓民眾緬懷。

黨團書記長李中岑說，每個國家都尊崇他們的國父，美國國父華盛頓銅像也是在各州矗立，蔡英文總統都說她是中華民國的總統，怎能不飲水思源？2014年國父銅像遭蔡丁貴等人以繩索拉倒，這也是台灣在第二次大戰結束後，首次有孫中山的紀念物遭人為破壞，當時藍軍在銅像旁紮營，輪流守護，並發起一人捐十元救銅像活動，至今國父銅像被鎖在柳科園區，無法重見天日。

文化局文資處長林喬彬表示，黨團提議銅像放置地點，昨天就安排現場勘查的程序，最後會放在哪裡還是要待文資審議委員會討論決議才能確定，由於台南公園是文化景觀，需要受到管制，審議會預計在2月底前召開會議，可能就會有結果。

文化局 謝龍介

延伸閱讀

影／反萊豬連署動起來 謝龍介：期待蔡政府峰迴路轉

聯合報黑白集／你會為天網驕傲嗎？

謝龍介：發動不斷的稽查萊豬通路 捍衛國人健康到底

台南卓家汕頭魚麵無預警歇業 原來是這2個原因

相關新聞

川普軍售案拜登喊卡 外交部：台灣不在名單 不受影響

拜登政府27日宣布暫時停止好幾起川普政府時期簽署的軍售案出口，外交部發言人歐江安今天表示，台灣並不在名單之中，不會受到影...

美準駐聯大使：不容陸推動威權意圖 支持台灣自我防衛

美國駐聯合國大使被提名人托馬斯─格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）27日出席聯邦參議院外交委員...

國運籤爆藍營黑馬「盧秀燕選總統」？ 台中市府：拚市政尊重民意

陽明山姜太公道場2018年精準預測總統蔡英文會成功連任，近日抽出牛年國運籤，解籤暗指國民黨會出現一匹大黑馬，道場主席羅世...

翻和平舊案、跨時空指責  政治口水能填補防疫漏洞？

國際疫情持續飆升，台灣也面臨嚴峻挑戰，只見台灣政壇吵完萊豬吵封院，藍綠互相指責，連18年前SARS和平封院的傷痛，都一再被政客揭瘡疤，口水淹沒了理智，能讓台灣防疫變得更好？ 衛生福利部所屬桃園醫院爆發群聚感染，大家不願意苛責，因為武漢包機的主要檢疫工作，以及幾乎所有「機場直送」的病例，都落在有負壓隔離病房的公立桃園醫院及新屋分院身上，醫護人員確實相當辛勞，更不要說他們承擔的身心壓力有多大，前衛生署長楊志良質疑染疫醫師可能因為沒有遵照SOP成為防疫破口，卻被簡化成「開除論」，在民粹當道的現實社會，就是典型的說實話吃大虧，偏偏政治圈是最沒有人敢號稱「我只說實話」的一個圈子...

政院：714億助地方 2月2日前公務員薪水年終入袋

行政院長蘇貞昌今在行政院會中表示，為了讓全國各公務機關人員，都能在農曆春節前十天，也就是2月2日前順利領到年終獎金與相關...

國父銅像深鎖柳科園區 國民黨團盼重回台南公園

2014年位在台南市湯德章公園的國父銅像遭獨派人士拉倒後，即深鎖柳科園區，國民黨副秘書長謝龍介和南市議會國民黨團提案，希...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。