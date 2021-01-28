國父銅像深鎖柳科園區 國民黨團盼重回台南公園

2014年位在台南市湯德章公園的國父銅像遭獨派人士拉倒後，即深鎖柳科園區，國民黨副秘書長謝龍介和南市議會國民黨團提案，希望國父銅像能回到50多年前台南市議會議決的放置地點「台南公園」，盡快讓國父銅像重見天日。對此，文化局表示，文資審議委員將開會討論，最快2月底有結果。

藍軍和文化局人員昨天下午到台南公園等多處會勘，謝龍介表示，國父孫中山創建中華民國，這是無法抹滅的史實，若沒有中華民國保護台灣，台灣哪來今天的繁榮，50多年前台南市議會曾決議將國父銅像矗立在台南公園，但當時的市長認為不如放在民生綠園更能讓人瞻仰，所以歷經台獨人士摧殘的國父銅像，回到台南公園，只是讓國父銅像回到原點讓民眾緬懷。

黨團書記長李中岑說，每個國家都尊崇他們的國父，美國國父華盛頓銅像也是在各州矗立，蔡英文總統都說她是中華民國的總統，怎能不飲水思源？2014年國父銅像遭蔡丁貴等人以繩索拉倒，這也是台灣在第二次大戰結束後，首次有孫中山的紀念物遭人為破壞，當時藍軍在銅像旁紮營，輪流守護，並發起一人捐十元救銅像活動，至今國父銅像被鎖在柳科園區，無法重見天日。

文化局文資處長林喬彬表示，黨團提議銅像放置地點，昨天就安排現場勘查的程序，最後會放在哪裡還是要待文資審議委員會討論決議才能確定，由於台南公園是文化景觀，需要受到管制，審議會預計在2月底前召開會議，可能就會有結果。