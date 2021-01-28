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川普軍售案拜登喊卡 外交部：台灣不在名單 不受影響
拜登政府27日宣布暫時停止好幾起川普政府時期簽署的軍售案出口，外交部發言人歐江安今天表示，台灣並不在名單之中，不會受到影響，目前也沒有收到會有任何改變的通知。
多間美國媒體報導，美國國務院日前證實，拜登政府已經暫停好幾起川普政府批准的軍售案及美國軍武交付，賣給阿聯的50架F-35戰機、18架MQ-9無人機等軍售案可能受到嚴密審查。
歐江安今天在外交部例行記者會上回覆媒體提問時表示，台灣並不在名單之中，因此不受到影響，台灣和美國之間的溝通管道暢通，目前沒有收到美方對台灣軍售有任何改變，我方從美方不同管道了解到的訊息都是美方再三保證，對台灣承諾不變，國務院日前的聲明也完整呈現對台灣的承諾。
歐江安表示，美國國務院日前發表聲明，關切中國不斷企圖恐嚇包括台灣在內的鄰國，並重申將恪守台灣關係法與「六項保證」，持續協助台灣維持足夠的自我防衛能力，也強調美國對台灣的承諾「堅若磐石」。此外，美方在聲明中也敦促北京停止對台灣的軍事、外交與經濟施壓，並與台灣的民選代表進行有意義的對話。
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