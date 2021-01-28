和平封院爭議／稱自己被動應戰 游錫堃三度喊話要馬英九有良心

SARS期間和平醫院封院爭議，引爆當時的行政院長游錫堃與台北市長馬英九隔空開戰。對於馬英九說，現在部桃問題都已經這麼嚴重，對游錫堃打口水戰不以為然。立法院長游錫堃今表示，「是誰先打？誰啟動？我都是被動的」，他又再次表示，希望馬英九講話憑良心。

馬游隔空交火，昨晚連行政院前副院長林信義也參戰。馬英九昨早受訪表示，2003年4月24日衛生署送特急件給台北市政府，要北市府立即封院，事實上北市府也已有準備。當時林信義主持協調會，時任台北市副市長歐晉德與衛生署長涂醒哲都有參加，會中共同達成封院共識，「這是台北市跟中央有共識的一個決定」。晚間，游錫堃在臉書秀出林信義的信，信中寫道他從未接獲當時台北市政府的任何書面、電話、口頭告知，封院是馬英九決定。

游錫堃今早受訪被問到是否林信義主動寫信給他？游錫堃表示，林義信看到了相關報導，信的內容講得很清楚，最主要還是有人講不實的消息，稱事前有向林信義報告，林說自己事前不知道，等到北市府決定封院之後才被告知。

游錫堃對馬英九批評他怎麼還有時間打口水戰，游錫堃反駁，是誰先打？誰啟動？自己都是被動的，新冠肺炎之後，他曾主動講過當時他們怎麼做嗎？希望馬前總統講話憑良心，自己幫馬解決很多事情 ，而且過去都不曾對外提。