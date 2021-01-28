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罷捷倒數！雙方陣營拂曉出擊 街頭短兵相接
高雄市議員黃捷罷免投票2月6日登場，挺捷、罷捷力量傾巢而出，大清早各自動員上街頭拉票，宣傳車、文宣一波波催票，雙方互別苗頭，有叫陣火藥味。
身兼民進黨主席的蔡英文總統下挺捷令後，綠委許智傑每天清晨、傍晚陪回黃捷站街頭拉「不同意罷免」票，全力催出綠營基本盤。
高雄市黨部主委、綠委趙天麟今天也率黨部幹部助陣，聲援黃捷，民進黨市議員張漢忠、陳慧文也陪同。一行人清晨7點在鳳山自由路、捷運鳳山西站旁，一字排開舉牌吸引往來人車目光，並彎下腰頻頻揮手請託。
「鳳山團結、力挺黃捷！」許智傑說，在深綠選區要罷免國民黨議員事並不難，不希望看到藍綠冤冤相報，讓社會永無寧日，希望報復性罷免歪風在鳳山被遏止。
許智傑說，黃捷認真、優秀又謙虛，今天起有5輛宣傳車會上街，鼓勵挺捷民眾站出來投票，做出明智選擇。
趙天麟說，鳳山市民幾天後要做重要選擇，這場罷免投票不具正當性，已不是黃捷個人的難關，是全民的事，無關藍綠問題，民進黨將付諸行動聲援黃捷，全力以赴為她加油。
趙也說，國民黨大軍壓境，高雄人不應該讓黃捷孤單，應該挺身而出，「沒有黨派問題，只為正義感」。
「2月6日反萊豬罷免黃捷、教訓蔡英文！」罷捷民眾今天清晨站在鳳山街頭，與挺捷隊伍相隔約400公尺，雙方短兵相接，有叫陣火藥味。
鳳山韓姓市民說，黃捷問政風格荒腔走板，已經不適任民意代表，相信這股反黃捷、反萊豬力量會大集結，讓黃捷、民進黨看到民意反撲力道，也給其他政治人物警惕，「別小看老百姓意志」。
罷捷團體本月31日將辦機車遊行，選前之夜也有凝聚氣勢活動，來勢洶洶。黃捷說，考量防疫，不會以遊行、大型活動反制，希望雙方保持理性，她的去留由鳳山市民決定。
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