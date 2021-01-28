美準駐聯大使：不容陸推動威權意圖 支持台灣自我防衛

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國駐聯合國大使被提名人托馬斯─格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）。 美聯社
美國駐聯合國大使被提名人托馬斯─格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）。 美聯社

美國駐聯合國大使被提名人托馬斯─格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）27日出席聯邦參議院外交委員會的聽證會，她在書面證詞提到，中國大陸正透過聯合國體系推動與聯合國基礎價值和美國價值截然相反的威權意圖（authoritarian agenda），美國持續袖手旁觀才會令中國大陸成功，「這不會在我眼皮底下發生」。

托馬斯─格林菲爾德將中國大陸稱為「策略競爭者」。

在答覆共和黨參議員強生（Ron Johnson）提問時，托馬斯─格林菲爾德表示，台灣是該區域最強健的民主政體之一，美國需要支持台灣作為一個民主政體，並與台灣站在一起，提供台灣需要的防衛，以抵禦中國大陸危及台灣安全。

強生追問，這是否意味托馬斯─格林菲爾德支持對台軍售或者美國採取進一步防衛部署；托馬斯─格林菲爾德表示，這要留給負責軍售的人決定，但她認為「是的」，這將使得台灣能得到必要設備，以支持台灣的自我防衛。

聯合國 強生

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