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台捷深化互惠夥伴關係 將在科學及教育促進實質合作
外交部今天表示，捷克布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）在當地時間27日宣布將與台灣深化互惠夥伴關係，在科學及教育領域促進實質合作，內容包括基礎教育數位化、科技創新及氣候變遷認知等。
賀瑞普和我駐捷克代表柯良叡27日共同舉行記者會，與布拉格市府教育局官員及中學校長共同宣布台捷科學教育合作計畫。
外交部表示，賀瑞普致詞時推崇台灣的科技與教育進步，在互敬互惠基礎上進行的實質合作廣受歡迎，他介紹現場展示的台灣製教學機器人及近期即將運抵捷克的頻譜分析儀，表示將運用在電腦科學及電機自動化教學上。
外交部表示，布拉格市教育局長Vít Šimral也說明，布拉格市府目前正與我國駐捷克代表處研議全年教育領域的合作方式，例如共同舉辦中學生科展競賽等，以提升台捷學生在自然科學領域的交流。
外交部表示，台灣與捷克近年來的科技合作日益密切，雙方簽有科學合作協定及資訊交換合作瞭解備忘錄。去年中央研究院長廖俊智也與捷克科學院長札日曼洛娃（Eva Zažímalová）就防疫研究合作等議題進行視訊交流。
外交部表示，為呼應1月24日為國際教育日（International Day of Education），台捷雙方加強基礎教育智慧化及數位化的合作，讓科技與產業的連結從青年的教育及交流做起，極具意義，外交部樂見台捷雙方在科技及教育領域深化合作，並將致力提升與捷克的全面性民主夥伴關係。
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