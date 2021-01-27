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否認蔣介石謀殺章若亞說法 郭岱君：章亡故後蔣才知她

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨前副主席蔣孝嚴母親章若亞早逝，外傳是故總統蔣介石下令謀殺，胡佛研究所研究員郭岱君今天引述蔣介石日記表示，章是在1942年過世，蔣介石日記卻是到1944年才提到聽到章的傳言，時序不合，證明章的亡故與蔣介石無關。記者周志豪／攝影
國民黨前副主席蔣孝嚴母親章若亞早逝，外傳是故總統蔣介石下令謀殺，胡佛研究所研究員郭岱君今天引述蔣介石日記表示，章是在1942年過世，蔣介石日記卻是到1944年才提到聽到章的傳言，時序不合，證明章的亡故與蔣介石無關。記者周志豪／攝影

國民黨前副主席蔣孝嚴母親章若亞早逝，外傳是故總統蔣介石下令謀殺，胡佛研究所研究員郭岱君今天引述蔣介石日記表示，章是在1942年過世，蔣介石日記卻是到1944年才提到聽到章的傳言，時序不合，證明章的亡故與蔣介石無關。

郭岱君表示，章亞若1942年3月1日在桂林醫院生下蔣孝嚴、蔣孝慈雙胞胎，但在當年8月14日就過世，但章過世兩年，1944年蔣介石日記才提到章亞若，表示有謠言傳出蔣經國在重慶有外遇，且有兩個孿生子，已歸章留養。

不過郭岱君引述蔣介石日記表示，蔣介石確實認為相關傳言是要毀滅蔣個人信譽與全家。

至於蔣孝嚴雙胞胎身世，郭岱君說，蔣介石妻子生前兩次問蔣經國，蔣經國都否認孿生子是兒子，根據相關史料，現在對相關疑義仍共有4個版本說法，但蔣孝嚴也說現在驗DNA對長輩不敬，全案只能懸而未決。

蔣經國

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