罷免高閔琳連署缺5485份 罷團：有信心補齊

公民團體提議罷免民進黨高雄市議員高閔琳，中選會今天通知提案領銜人補件5485人連署名冊，依規定罷免方要在收文10天內補提。公民團體發言人陳清茂表示，有信心補齊。

公民團體提議罷免高雄市第3選區（永安區、岡山區、燕巢區、彌陀區、梓官區、橋頭區）議員高閔琳，經查對連署名冊結果，原連署2萬1472人，不合規定刪除7813人；未達法定二階連署人數1萬9144人以上，尚不足5485人連署名冊。

中選會今天通知罷免領銜人，並限期在文到後10天內向高雄市選舉委員會補提連署人名冊，屆期不補提或補提仍不足規定人數，中選會會宣告罷免案不成立。

有關罷免二階連署名冊不足5485人，罷免公民團體發言人陳清茂表示，目前手上尚有完成連署名冊待整理，將會盡快補齊送件，有信心讓罷免案過關。

面對罷免案，高閔琳回應，「平常心面對，靜候10天補件結果」。她表示，監督市政、服務鄉親是議員天職，很遺憾因為質詢前市長韓國瑜政見「挖石油」而被提罷免；即便被報復性罷免也不改初衷，尊重不同意見。

罷免高閔琳案是公民團體繼推動罷免無黨籍市議員黃捷、民進黨市議員陳致中之後的提議；陳致中罷免案因二階連署於期限內不及補齊名冊而失敗。目前高閔琳罷免案也有補件問題，罷免案能否順利成案，備受關注。