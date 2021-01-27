不滿陳菊人事審查立院不中立 藍提主決議：讓林志嘉難看

立法院朝野協商「中華民國110年度中央政府總預算案」，國民黨譴責立法院秘書長林志嘉在監察院人事同意權案過程配合執政黨，提出主決議要求國會秘書長嚴守國會議事中立。國民黨堅不撤案，立委賴士葆說，一定要讓林志嘉難看、讓他記取教訓；民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬表示願為林志嘉出頭一次。

原本兩黨要為林志嘉上演表決大戰，但最後雙方各退一步，將主決議文字修正的較為和諧。

立法院傍晚協商到立法院預算時，民進黨原希望該案撤案，但國民黨堅不撤案。副書記長林奕華說，國民黨有這麼多受害者如何能撤案。鄭運鵬說了句「大家都是受害者」引爆藍委怒火。林奕華說，國民黨才是受害者，要進議場進不去，所有員警都在擋國民黨立委；賴士葆也說，立委費鴻泰手差點斷掉、他的頭也破了。鄭運鵬回應，大家都是受害者，民進黨立委蔡適應腳受傷，兩黨各有傷兵。

賴士葆說，這項主決議提案的焦點就是林志嘉，一定要讓林志嘉難看，要讓林志嘉記取教訓；鄭運鵬回應，民進黨願意為林志嘉表決一次。鄭運鵬還對在場的林志嘉說，我們替你出頭一次，林志嘉則連聲表示謝謝。

經過30分鐘休息後，雙方文字上達成共識。國民黨提出的主決議提到：監察院人事同意權過程引發爭議，對在野黨杯葛抗議，立院秘書長有違行政中立之嫌，除配合執政黨一意孤行，在人事審查前在立院圍拒馬、警力違規監視在野黨委員、妨礙本院委員進入議場、提升院內警力維安保護特定人士，表決投票時更無視不在場委員竟可投票等，作法引起外界嘩然，且面對質疑急於整理「監院人事同意權朝野爭議答客十問」，企圖帶風向；各界對監院人事同意權議事程序效力不予認同，連前副總統呂秀蓮都批評立院變成總統府橡皮圖章；提案要求立法院秘書長應嚴守國會議事中立，避免外界質疑最高議事殿堂的國會秘書長濫用國家權力，護航執政黨的情事再度發生。