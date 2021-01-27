快訊

羽球年終賽／逆轉奧運銀牌！戴資穎分組賽開紅盤

表揚模範農民 蔡英文、蘇貞昌再度同台破除不合傳言

攝影中心 / 記者杜建重／台北即時報導
「第32屆全國十大神農及模範農民頒獎典禮」下午在農委會舉行，蔡總統(右)與蘇貞昌院長(左)再度同台，破除外界不合傳言。記者杜建重／攝影
「第32屆全國十大神農及模範農民頒獎典禮」下午在農委會舉行，蔡總統(右)與蘇貞昌院長(左)再度同台，破除外界不合傳言。記者杜建重／攝影

農委會今天舉辦「第32屆全國十大神農及模範農民頒獎典禮」，蔡英文總統及行政院長蘇貞昌再度同台，一同頒獎表揚模範農民，同時也藉以破除外界大作蔡蘇兩人心結的文章，以及府方將在農曆年後更換閣揆的傳言。

蔡總統致詞時表示，政府持續關注農業問題，鼓勵年輕人投入農業，現在農民退休有更多的保障，相信可以吸引年輕人回鄉從事農業發展。雖然這一年來歷經疫情挑戰，但農業仍能持續蓬勃發展，這都要感謝所有農民辛苦的付出。

農委會主委陳吉仲表示，這次得獎者都具備有機、產銷履歷等農產品安全驗證，他們以友善環境方式耕作，且多成立自有品牌，持續堅持生產安全農產品，這也呼應了政府把關食安的政策目標，以及消費者購買安心農產品的需求。

本屆得獎者中，最年長者是來自台南市70歲的陳坤生；最年輕者是來自南投縣31歲的王朝偉，其中45歲以下的青年農民有11位，這是農業的傳承與希望，所有得獎人代表著農業的創新與表率，更具有「傳承、創新、新農業」的劃時代意義。

蔡英文總統出席神農獎頒獎典禮致詞時表示，雖然疫情挑戰，但農業仍持續發展，特別要感謝所有農民辛苦的付出。記者杜建重／攝
蔡英文總統出席神農獎頒獎典禮致詞時表示，雖然疫情挑戰，但農業仍持續發展，特別要感謝所有農民辛苦的付出。記者杜建重／攝
蔡英文總統(中)和蘇貞昌院長(左二)下午一同出席第32屆十大神農及模範農民頒獎典禮，兩人在合照空檔不時交換意見。記者杜建重／攝影
蔡英文總統(中)和蘇貞昌院長(左二)下午一同出席第32屆十大神農及模範農民頒獎典禮，兩人在合照空檔不時交換意見。記者杜建重／攝影
農委會今天舉辦「第32屆全國十大神農及模範農民頒獎典禮」，蔡英文總統（中）及行政院長蘇貞昌（左六）一同到場頒發十大神農獎當選人證書。記者杜建重／攝影
農委會今天舉辦「第32屆全國十大神農及模範農民頒獎典禮」，蔡英文總統（中）及行政院長蘇貞昌（左六）一同到場頒發十大神農獎當選人證書。記者杜建重／攝影

農委會 蔡英文 蘇貞昌 陳吉仲

相關新聞

表揚模範農民 蔡英文、蘇貞昌再度同台破除不合傳言

農委會今天舉辦「第32屆全國十大神農及模範農民頒獎典禮」，蔡英文總統及行政院長蘇貞昌再度同台，一同頒獎表揚模範農民，同時...

國徽改不改 藍委嗆民進黨有能無種、時力有種無能

民進黨立委曾因國民黨徽與中華民國國徽太過相似，容易讓民眾產生混淆，因此提案修正「政黨法」，國民黨立委陳以信反嗆「有種就改...

綠中常會評估罷捷案審慎樂觀 但仍須謹慎以對

高雄市議員黃捷罷免案將登場。據轉述，今天在民進黨中常會上，黨秘書長林錫耀除了談到防疫，也提及罷捷案議題，表示這次黃捷罷免...

澳洲新任駐台代表露珍怡下月上任 精通中日法等8國語言

澳洲駐台辦事處今天表示，新任代表露珍怡（Jenny Bloomfield）將於2月正式上任，露珍怡為澳洲外交部資深職業外...

藍綠撩落去 罷捷已成「罷韓」與「反萊豬」大對決

高雄市鳳山區中山西路罷捷總部，滿是「反萊豬．罷黃捷」標語，1月23日遊行聚集2000人左右，國民黨也動員參加，罷捷團體對罷捷愈來愈有信心。面臨罷免投票的高雄市議員黃捷，從帶著服務處人員到市場發春聯，到民進黨主席蔡英文相挺，拜託選民2月6日投「不同意」票的聲音愈來愈篤定。罷捷罷到朝野兩大政黨介入，還扯上「罷韓」，態勢激化。

教委會預算案朝野協商 民進黨、時力大小綠黨團激戰

立法院上午協商今年度教育部預算，其中一筆由時力立委邱顯智所提凍結半導體學院1億元預算案，引爆大小綠內戰。民進黨團總召柯建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。