表揚模範農民 蔡英文、蘇貞昌再度同台破除不合傳言

農委會今天舉辦「第32屆全國十大神農及模範農民頒獎典禮」，蔡英文總統及行政院長蘇貞昌再度同台，一同頒獎表揚模範農民，同時也藉以破除外界大作蔡蘇兩人心結的文章，以及府方將在農曆年後更換閣揆的傳言。

蔡總統致詞時表示，政府持續關注農業問題，鼓勵年輕人投入農業，現在農民退休有更多的保障，相信可以吸引年輕人回鄉從事農業發展。雖然這一年來歷經疫情挑戰，但農業仍能持續蓬勃發展，這都要感謝所有農民辛苦的付出。

農委會主委陳吉仲表示，這次得獎者都具備有機、產銷履歷等農產品安全驗證，他們以友善環境方式耕作，且多成立自有品牌，持續堅持生產安全農產品，這也呼應了政府把關食安的政策目標，以及消費者購買安心農產品的需求。