國徽改不改 藍委嗆民進黨有能無種、時力有種無能

民進黨立委曾因國民黨徽與中華民國國徽太過相似，容易讓民眾產生混淆，因此提案修正「政黨法」，國民黨立委陳以信反嗆「有種就改國徽」。時代力量上會期提案修正「中華民國國徽國旗法」，仍遭國民黨反對，時力立委王婉諭反問「國民黨當初嗆聲有種就改國徽的氣勢去哪兒了？」

陳以信今透過臉書反擊，民進黨「有能無種改國徽」，時代力量則是「有種無能改國徽」。

陳以信表示，看了王婉諭臉書以後覺得「她誤會了。」上會期民進黨立委提案要修政黨法，逼國民黨改黨徽，他當時反嗆民進黨曲解歷史、顛倒黑白，明明黨徽先於國徽存在，因而批評民進黨「有種就去改國徽」。

陳以信說，畢竟民進黨掌握國會多數，對民進黨而言，敢不敢改國徽是有沒有種的問題而已；但時代力量國會才3席，就算有種也沒用，而是根本沒有能力改的問題。他也酸王婉諭「根本把矛頭搞錯了，」應該與他一起來反問：「有能力的民進黨到底有沒有種改國徽？」